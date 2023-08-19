دوري أدنوك للمحترفين.. ثنائية مبخوت تمنح الجزيرة الفوز على النصر (فيديو)
سجل الهداف علي مبخوت هدفين في فوز الجزيرة 3-1 على مضيفه النصر، بينما خاض المخضرم أندريس إنييستا مباراته الأولى في دوري المحترفين الإماراتي عندما شارك بديلا في خسارة فريقه الإمارات 1-صفر أمام الوصل، في الجولة الافتتاحية للمسابقة، اليوم السبت.
وافتتح مبخوت سجله من الأهداف في الموسم الجديد بالدقيقة 24 بعدما تلقى تمريرة بينية من مامادو كوليبالي داخل منطقة الجزاء، ليراوغ أحد المدافعين ويسدد في المرمى.
وأطلق عبد الله رمضان تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء استقرت في يد أحمد شامبيه حارس النصر، قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.
وكانت أخطر فرص النصر على مرمى علي خصيف حارس وقائد الجزيرة في الدقيقة 56، عندما أطلق أحمد عبد الله جشك تسديدة من مدى قريب تصدى لها خصيف.
وعزز مبخوت تقدم الجزيرة في الدقيقة 73 من ركلة جزاء سددها ببراعة، ليرفع رصيده من الأهداف في تاريخ الدوري إلى 210 أهداف.
وقلص الكولومبي كيفن أغوديلو الفارق للنصر بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء استقرت في مرمى خصيف في الدقيقة 79.
وحسم أليخاندرو بوزويلو فوز الجزيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة في المرمى.
ظهور إنييستا
شارك الإسباني إنييستا في الشوط الثاني من مباراة فريقه الجديد الإمارات، لكنه لم يمنعه من الهزيمة 1-صفر أمام الوصل.
وهيأ فابيو ليما مهاجم الوصل تمريرة عرضية ببراعة من أليكسيس بيريرا إلى زميله القادم من الخلف علي صالح، ليطلق تسديدة قوية من مدى قريب في مرمى إبراهيم الكعبي حارس الإمارات في الدقيقة 64.
وبعدها بأربع دقائق، دفع محمد الجالبوت مدرب الإمارات بإنييستا على أمل إدراك التعادل.
وبعد مشاركته مباشرة، ارتدى إنييستا، البالغ عمره 39 عاما، شارة قيادة فريقه الجديد، لكنه لم ينجح في مساعدة فريقه في الحصول على أول نقطة في الموسم.
ورحل إنييستا عن فيسل كوبي الياباني بعد خمسة أعوام وبدا في طريقه للانضمام إلى زملائه السابقين في برشلونة، ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس في إنتر ميامي الأمريكي، لكن في النهاية استقر به الحال في نادي الإمارات العائد إلى دوري الأضواء.
وكاد الوصل أن يتقدم في نهاية الشوط الأول عبر هدف للسويسري سفيروفيتش من وضع انفراد بعد تمريرة بينية من صالح، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
وقبلها بسبع دقائق، أطلق إسماعيل الحمادي لاعب الإمارات تسديدة قوية من مدى قريب إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الوصل.
وفي مباراة أخرى، حول خورفكان تأخره بهدف مبكر من مصطفى زيدان في الدقيقة العاشرة إلى فوز 2-1 على ضيفه حتا.
وتابع زيدان تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة من مدى قريب في مرمى خورفكان.
وتعادل خورفكان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر تسديدة من ركلة حرة نفذها البرازيلي أنتونيو فالمور جونينيو، وحولها أنيس كريمي بالخطأ في مرماه.
وسجل تياغو ليونسو هدف فوز خورفكان في الدقيقة 59 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة المدافع جمال معروف للاعب سلطان فايز داخل المنطقة.
وسجل شبيب الخالدي هدف التعادل لحتا في الدقيقة 68، لكن الحكم ألغاه لوجود خطأ.
وألغى حكم تقنية الفيديو هدفا ثانيا لحتا سجله المهاجم البديل علي عيد، ليحرم الضيوف من نقطة التعادل قبل دقيقتين من النهاية بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالفوز الأول لخورفكان في الموسم الحالي.