دوري أدنوك للمحترفين.. ثنائية مبخوت تمنح الجزيرة الفوز على النصر (فيديو)

سجل الهداف علي مبخوت هدفين في فوز الجزيرة 3-1 على مضيفه النصر، بينما خاض المخضرم أندريس إنييستا مباراته الأولى في دوري المحترفين الإماراتي عندما شارك بديلا في خسارة فريقه الإمارات 1-صفر أمام الوصل، في الجولة الافتتاحية للمسابقة، اليوم السبت.

وافتتح مبخوت سجله من الأهداف في الموسم الجديد بالدقيقة 24 بعدما تلقى تمريرة بينية من مامادو كوليبالي داخل منطقة الجزاء، ليراوغ أحد المدافعين ويسدد في المرمى.

وأطلق عبد الله رمضان تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء استقرت في يد أحمد شامبيه حارس النصر، قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وكانت أخطر فرص النصر على مرمى علي خصيف حارس وقائد الجزيرة في الدقيقة 56، عندما أطلق أحمد عبد الله جشك تسديدة من مدى قريب تصدى لها خصيف.

وعزز مبخوت تقدم الجزيرة في الدقيقة 73 من ركلة جزاء سددها ببراعة، ليرفع رصيده من الأهداف في تاريخ الدوري إلى 210 أهداف.

وقلص الكولومبي كيفن أغوديلو الفارق للنصر بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء استقرت في مرمى خصيف في الدقيقة 79.

وحسم أليخاندرو بوزويلو فوز الجزيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة في المرمى.