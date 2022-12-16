تقرير: الاتحاد الآسيوي يُرشح الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022
كشفت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر ترشيح نادي الهلال السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي ستقام في المغرب مطلع العام المقبل.
وأعلن غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، إقامة النسخة القادمة من كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.
وقالت صحيفة "الرياضية" إن الاتحاد الآسيوي اتخذ هذا القرار بصفته بطلا للموسم الماضي من دوري أبطال آسيا.
ووفقًا للصحيفة، فإنه من المنتظر إعلان القرار الأسبوع المقبل، بعد الرفع بمعايير ترشيحه للفيفا.
ونجح نادي الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، في نوفمبر 2021 عقب فوزه على فريق بوهانغ الكوري الجنوبي بنتيجة (2/0)، في حين لم يحدد بعد بطل النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.
وسيواجه نادي الهلال السعودي نادي شباب الأهلي الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في 20 فبراير المقبل بدولة قطر.
وكان الهلال قد احتل المركز الرابع في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية بعد خسارته من الأهلي المصري برباعية نظيفة.
ويستضيف المغرب مونديال الأندية للمرة الثالثة بعد 2013 و2014، وكانت النسخة الأخيرة قد استضافتها الإمارات وتوج فيها تشيلسي الإنجليزي على حساب بالميراس البرازيلي (2-1).
سيُشارك في النسخة القادمة لمونديال الأندية كل من ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، والوداد الرياضي المغربي بطل أفريقيا، والأهلي المصري (وصيف بطل أفريقيا)، وفلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي عن قارة أوقيانوسيا، في حين لم يتحدد ممثل قارة آسيا حتى الآن.