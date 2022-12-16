تقرير: الاتحاد الآسيوي يُرشح الهلال للمشاركة في بطولة ‎كأس العالم للأندية 2022

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر ترشيح ‎نادي الهلال السعودي للمشاركة في بطولة ‎كأس العالم للأندية 2022، والتي ستقام في المغرب مطلع العام المقبل.

وأعلن غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، إقامة النسخة القادمة من كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وقالت صحيفة "الرياضية" إن الاتحاد الآسيوي اتخذ هذا القرار بصفته بطلا للموسم الماضي من دوري أبطال آسيا.

ووفقًا للصحيفة، فإنه من المنتظر إعلان القرار الأسبوع المقبل، بعد الرفع بمعايير ترشيحه للفيفا.