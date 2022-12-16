رسميا.. المغرب يستضيف كأس العالم للأندية في فبراير 2023
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسميا، اليوم الجمعة، أن المغرب ستستضيف كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.
وقال الفيفا في بيان رسمي إن المغرب سيستضيف كأس العالم للأندية 2022، وستقام البطولة في فبراير 2023.
وأوضح الفيفا أن بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد ستبدأ عام 2025 بمشاركة 32 ناديًا.
وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد المغربي بطل دوري أفريقيا.
ونال تشيلسي لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، علما أن ريال مدريد أكثر ناد تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ وكورينثيانز، ولقب لتشيلسي وليفربول وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وميلان، وإنترناسيونال وساو باولو البرازيليين.
وقال الفيفا إنه سيتم بث نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين فرنسا والارجنتين على قنوات الفيفا الرسمية على يوتيوب مجانا.