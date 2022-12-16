رسميا.. المغرب يستضيف كأس العالم للأندية في فبراير 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسميا، اليوم الجمعة، أن المغرب ستستضيف كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

وقال الفيفا في بيان رسمي إن المغرب سيستضيف كأس العالم للأندية 2022، وستقام البطولة في فبراير 2023.