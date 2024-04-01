الأهلي يعلن موقفه من نقل مباراتيه مع الزمالك إلى السعودية

قال الأهلي حامل لقب الدوري المصري، اليوم الإثنين، إنه لا يمانع مواجهة الزمالك - منافسه التقليدي- الموسم الحالي في السعودية.

وجاء ذلك في خطاب أرسله الأهلي إلى رابطة الأندية المحترفة المصرية.

وقال الأهلي في بيان: "بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري بالسعودية، فإن الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات؛ وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية".

وأضاف: "طالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام؛ فإن الأهلي لا يمانع ذلك.. مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة".

وقبل أيام تغلب الأهلي 2/0 على الزمالك في السعودية في نهائي كأس مصر للموسم 2022/2023.