كأس الرابطة الإنجليزية: تشيلسي يعبر عقبة ويمبلدون.. ولينكولن يطيح بشيفيلد

بلاكبيرن يكتسح روفرز 8 - صفر

من جانبه، حقق بلاكبيرن روفرز فوزًا كاسحًا 8 - صفر على مضيفه هاروغيت تاون، ليحجز مقعدًا في الدور الثالث للمسابقة أيضًا، كما صعد بيرنلي للدور ذاته، إثر فوزه 1 - صفر على مضيفه نوتنغهام فورست.

وتقمص السويسري زكي أمدوني دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وفجَّر لينكولن سيتي، المنافس بدوري الدرجة الثانية، مفاجأة مدوية، بعدما أطاح بمضيفه شيفيلد يونايتد، الناشط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز لينكولن 3 - 2 على شيفيلد بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي بينهما بالتعادل دون أهداف.