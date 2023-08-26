تشيلسي يحقق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي على حساب ضيفه لوتون تاون

وتسلم سترلينغ الكرة من ظهير الجناح مالو جوستو، وانطلق من الجهة اليمنى وشق طريقه عبر دفاع لوتون قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة في الدقيقة 17 محرزا أحد أفضل أهدافه بقميص تشيلسي.

واجتمع الثنائي مرة أخرى في الدقيقة 68 عندما تلقى جوستو تمريرة من موزيس كايسيدو، صاحب صفقة الانتقال القياسية في بريطانيا، وبدا هادئا في أول مباراة له مع تشيلسي ليرسل الفرنسي تمريرة عرضية إلى سترلينغ الذي اودعها الشباك.

وبعدها سبع دقائق، حول سترلينغ الكرة إلى جاكسون ليمد المهاجم السنغالي قدمه مسجلا أول أهدافه مع تشيلسي منذ توقيعه قادما من فياريال في يونيو حزيران الماضي.