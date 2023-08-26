تشيلسي يحقق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي على حساب ضيفه لوتون تاون
فاز تشيلسي بأول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه الجديد ماوريسيو بوكيتينو بتغلبه 3-صفر على ضيفه لوتون تاون الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين لرحيم سترلينغ وأول هدف لنيكولا جاكسون مع الفريق اللندني وذلك اليوم الجمعة.
وتسلم سترلينغ الكرة من ظهير الجناح مالو جوستو، وانطلق من الجهة اليمنى وشق طريقه عبر دفاع لوتون قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة في الدقيقة 17 محرزا أحد أفضل أهدافه بقميص تشيلسي.
واجتمع الثنائي مرة أخرى في الدقيقة 68 عندما تلقى جوستو تمريرة من موزيس كايسيدو، صاحب صفقة الانتقال القياسية في بريطانيا، وبدا هادئا في أول مباراة له مع تشيلسي ليرسل الفرنسي تمريرة عرضية إلى سترلينغ الذي اودعها الشباك.
وبعدها سبع دقائق، حول سترلينغ الكرة إلى جاكسون ليمد المهاجم السنغالي قدمه مسجلا أول أهدافه مع تشيلسي منذ توقيعه قادما من فياريال في يونيو حزيران الماضي.
ورفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، حيث أصبح هذا الفوز هو الأول للفريق هذا الموسم بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام ليفربول 1 - 1 قبل أن يخسر أمام وست هام في الجولة الماضية 1 - 3.
في المقابل ظل فريق لوتون تاون بلا رصيد، حيث خسر في مباراته بالجولة الأولى أمام برايتون 1 - 4، فيما تأجلت مباراته في الجولة الثانية أمام بيرنلي.