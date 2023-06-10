الوداد يسعى لكتابة التاريخ أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وأضاف المدرب البلجيكي: "كل نهائي حاسم دائما، نحن نستعد، وفي حالة ذهنية جيدة بعد العودة من مصر، ونملك الكثير من الثقة لأن هدفنا في استاد القاهرة كان لصالحنا".

وأوضح: "في مباراة الذهاب أعتقد أنه مرّت علينا فترة شك في أول نصف ساعة، حيث لم نتمكن من تقديم أداء جيد، بينما على ملعبنا وأمام مشجعينا سنكون بثقة أكبر عما كنا عليه في الذهاب، وهو ما يعطينا الثقة الكبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع: "التاريخ يعطي انطباعا لكنه ليس حاسما في المستقبل، أظن أن الحظوظ متكافئة مثلما كانت عليه قبل مباراة الذهاب، لم يتغير شيء".

وختم مدرب الوداد: "يمكن للأهلي أن يدافع خلال المباراة للحفاظ على تقدمه بفارق هدف، بينما نحن مطالبون بالفوز على ملعبنا، وهو ما نحن قادرون على تحقيقه في ظل وجود الجماهير التي ستحدث الفارق".

ويملك الوداد أفضلية معنوية أمام الأهلي حيث فاز الفريق المغربي في آخر لقبين له في المسابقة على حساب الأهلي عامي 2017 و2022.

وتعادل الوداد والأهلي 1/1 في ذهاب نهائي 2017 في برج العرب قبل أن يفوز الوداد 1/0 في الإياب على ملعبه، وفي نهائي الموسم الماضي فاز الوداد 2/0 على ملعبه أيضا حيث أقيم النهائي بنظام المباراة الواحدة وتقرر لعبها على المركب الرياضي محمد الخامس.