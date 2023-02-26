إصابة مفاجئة لماريغا أثناء هجمة مرتدة لنادي الهلال أمام الدحيل (فيديو)
تعرض المالي موسى ماريغا لإصابة مفاجئة في العضلة الخلفية، خلال مباراة فريقه ضد الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ويستضيف ملعب "الثمامة" في العاصمة القطرية الدوحة المواجهة المرتقبة التي تجمع مساء اليوم الأحد بين الهلال السعودي ومنافسه الدحيل القطري.
ومن هجمة مرتدة في الشوط الثاني تعرض ماريغا للإصابة، وأمسك بالعضلة الخلفية، حيث كان ينطلق، قريبا من الانفراد بمرمى الدحيل، ولكنه تعرض لإصابة مفاجئة قوية أسقطته أرضًا.
وشهدت مباراة الهلال السعودي ضد الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لحظات تاريخية، بتسجيل "الزعيم" لثلاثة أهداف خلال أول ربع ساعة من بداية اللقاء، في شباك الفريق القطري، ثم هدفين في الدقيقتين 72 و38 لتصبح النتيجة 5/0 للفريق السعودي بعد مرور 40 دقيقة.
وبعد الهدف الرابع للزعيم السعودي استسلمت جماهير الدحيل للأمر الواقع وتركت مدرجات ملعب الثمامة، وبدأت في الرحيل.
وقد شهدت مدرجات فريق الهلال أهازيج وتشجيع من جانب الجماهير المؤازرة للفريق السعودي.
وتأهل الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه القياسي 7-صفر على الدحيل القطري باستاد الثمامة في قطر اليوم الأحد.
وحسم الهلال المباراة في أول 14 دقيقة إذ افتتح أوديون إيغالو التسجيل بعد دقيقتين ثم أضاف المهاجم النيجيري الهدف الثاني عند الدقيقة العاشرة.
وجعل موسى ماريغا النتيجة 3-صفر في الدقيقة 14 ثم سجل هدفا ثانيا في الدقيقة 27 لتبدأ جماهير الدحيل في مغادرة الملعب.
وزاد سالم الدوسري من آلام الفريق القطري في الدقيقة 38.
وجاءت بداية الشوط الثاني مماثلة لما حدث في البداية إذ أكمل إيغالو ثلاثيته بعد تمريرة من الدوسري في الدقيقة 48.
وضمن إيغالو تحقيق الهلال أكبر فوز في تاريخ الدور قبل النهائي بدوري الأبطال عندما تبادل تمرير الكرة مع عبد الله الحمدان ليسدد في الزاوية البعيدة في الدقيقة 62.
وكان أكبر فوز في البطولة بشكل عام عندما انتصر الهلال 7-1 على بني ياس الإماراتي في 2012.
وسيسعى الهلال لتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة الخامسة عندما يواجه أوراوا رد دياموندز في النهائي، إذ يستضيف مباراة الذهاب بالسعودية في 29 أبريل نيسان، على أن تكون مباراة الإياب في السادس من مايو أيار.
وبفوز الهلال ضمن الفريق الياباني التأهل لكأس العالم للأندية حتى لو خسر في النهائي لإقامة البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي (الفيفا) في السعودية.