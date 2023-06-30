الاتفاق السعودي يتوصل إلى اتفاق نهائي مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق

كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي الاتفاق السعودي إلى اتفاق نهائي مع ستيفن جيرارد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة، في تقرير لها، إن "الاتفاق تم بين الطريفين والتوقيع الرسمي سيكون خلال الأيام المقبلة".

وكان جيرارد قد قام بزيارة، مؤخرًا، إلى المملكة العربية السعودية، للاتفاق على تولي القيادة الفنية لفريق الاتفاق في الموسم الجديد.