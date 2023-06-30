الاتفاق السعودي يتوصل إلى اتفاق نهائي مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق
كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي الاتفاق السعودي إلى اتفاق نهائي مع ستيفن جيرارد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.
وقالت صحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة، في تقرير لها، إن "الاتفاق تم بين الطريفين والتوقيع الرسمي سيكون خلال الأيام المقبلة".
وكان جيرارد قد قام بزيارة، مؤخرًا، إلى المملكة العربية السعودية، للاتفاق على تولي القيادة الفنية لفريق الاتفاق في الموسم الجديد.
جيرارد رحل عن تدريب فريق أستون فيلا الإنجليزي، في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري.
وكان جيرارد، البالغ من العمر 43 عامًا، دخل مجال التدريب بعد اعتزاله، في 2016، بعامين، حيث استلم الإشراف على رينجرز الإسكتلندي، وقاده إلى إحراز أول لقب له في الدوري المحلي بعد غياب 10 سنوات.
وانتقل إلى أستون فيلا، في نوفمبر 2021، وخاض فريق وسط إنجلترا بإشرافه 40 مباراة في مختلف المسابقات، فاز خلالها في 13 فقط، وتعادل في 8، فيما خسر 19 لقاء.