جيرارد يطالب إدارة الاتفاق السعودي بالتعاقد مع ساديو ماني وكوتينيو

ورحل جيرارد، قائد ليفربول التاريخي السابق، عن تدريب أستون فيلا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد سلسلة من النتائج المتواضعة.

واقترب جيرارد من قيادة نادي الاتفاق السعودي، وقدم النادي عرضا للمدرب صاحب الـ43 عاما بمبلغ 9 ملايين يورو لمدة موسمين، فضلا عن مسؤوليته عن التعاقدات مع اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية.