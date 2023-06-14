جيرارد يطالب إدارة الاتفاق السعودي بالتعاقد مع ساديو ماني وكوتينيو
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ستيفن جيرارد مدرب نادي الاتفاق السعودي المحتمل، طلب التعاقد مع الثنائي، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي فيليب كوتينيو.
ورحل جيرارد، قائد ليفربول التاريخي السابق، عن تدريب أستون فيلا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد سلسلة من النتائج المتواضعة.
واقترب جيرارد من قيادة نادي الاتفاق السعودي، وقدم النادي عرضا للمدرب صاحب الـ43 عاما بمبلغ 9 ملايين يورو لمدة موسمين، فضلا عن مسؤوليته عن التعاقدات مع اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن جيرارد طلب من إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول السابق وأستون فيلا الحالي.
وأضافت: "هناك رغبة مشتركة بين جيرارد وإدارة نادي الاتفاق في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التأكد من رحيله عن النادي الألماني".
وسيتم حسم الأمر خلال الساعات القادمة، بعد توقيع جيرارد عقود تدريب الفريق الأول لنادي الاتفاق.
يُذكر أن إدارة الاتفاق أبلغت جيرارد بمشروع الفريق وخطة عودة النادي إلى المنافسة، وتحقيق البطولات.
وطلب المدرب الإنجليزي مهلة وتزويده بتقرير فني كامل من أجل معرفة وضع الفريق، وتحديد الاحتياجات التي تنقصه في حال قبوله العرض.
ورحل جيرارد عن تدريب فريق أستون فيلا في أكتوبر الماضي، ومن وقتها لم يتولّ قيادة أي فريق.
وقاد جيرارد (43 عاما) رينجرز لتحقيق الدوري الأسكتلندي الممتاز في موسم 2020-2021 بعدما أنهى الموسم دون أي هزيمة.
وأنهى الاتفاق الدوري السعودي بالمركز السابع الموسم الماضي.
وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في صفقة ضخمة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما انضم كريم بنزيما قائد ريال إلى نادي الاتحاد منذ أيام.