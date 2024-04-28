بايرن ميونخ سيواجه ريال مدريد بقوته الضاربة

كشفت تقارير إخبارية إسبانية وألمانية أن مدرب بايرن ميونخ، توماس توخيل سيعتمد على كل أسلحته الممكنه عندما يصطدم بريال مدريد الإسباني الثلاثاء ضمن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريق البافاري، بريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا (14 مرة) الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، وهو معزز بقوته الهجومية الضاربة بعد عودة كل من المهاجمين الدوليين ليروا ساني وجمال موسيلا وفق ما أوردته التقارير ذاتها.