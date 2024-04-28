بايرن ميونخ سيواجه ريال مدريد بقوته الضاربة
كشفت تقارير إخبارية إسبانية وألمانية أن مدرب بايرن ميونخ، توماس توخيل سيعتمد على كل أسلحته الممكنه عندما يصطدم بريال مدريد الإسباني الثلاثاء ضمن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
ويلتقي الفريق البافاري، بريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا (14 مرة) الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، وهو معزز بقوته الهجومية الضاربة بعد عودة كل من المهاجمين الدوليين ليروا ساني وجمال موسيلا وفق ما أوردته التقارير ذاتها.
وينتظر أن يبدأ ليروا ساني وجمال موسيلا مواجهة ريال مدريد منذ البداية ليكونا إلى جانب الهداف هاري كاين ولاعب الوسط الهجومي توماس مولر مما سيوفر خيارات إضافية للمدرب توماس توخيل أمام كتيبة الإيطالي كارلو انشيلوتي.
ويلتقي بايرن ميونخ وريال مدريد ذهابا في ميونخ الثلاثاء، فيما ستدور موقعة الإياب الحاسمة في سان تياغو بيرنابيو في الثامن من مايو المقبل.