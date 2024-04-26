موعد الجلسة الحاسمة بين محمد صلاح وحسام حسن

حسام حسن قد أعلن قائمة منتخب مصر للتجمع الأول تحت قيادته، في مارس الماضي، والتي شهدت استبعاد القائد محمد صلاح.

وقال حسام حسن آنذاك: "الاستبعاد جاء بناء على طلب صلاح وطلب ناديه؛ لأنه يرى من الأفضل عدم وجوده بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة".

وبحسب مصادر "إرم نيوز"، فإن وسطاء قد تدخلوا بين الطرفين للاتفاق على عقد جلسة، لمحو الخلافات السابقة.

وقالت المصادر، إن الجلسة سيتم عقدها قبل فترة التوقف الدولي القادم، للتصالح بشكل نهائي.

وتترقب الجماهير المصرية عودة صلاح، لخوض مباراتين مهمتين في تصفيات كأس العالم 2026، أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في يونيو المقبل.