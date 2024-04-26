موعد الجلسة الحاسمة بين محمد صلاح وحسام حسن
كشفت مصادر عن وجود تحركات لإنهاء الخلاف بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد صلاح قائد الفراعنة، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد الأزمة الأخيرة التي منعت نجم الريدز من الالتحاق بأول معسكر لحسام حسن.
حسام حسن قد أعلن قائمة منتخب مصر للتجمع الأول تحت قيادته، في مارس الماضي، والتي شهدت استبعاد القائد محمد صلاح.
وقال حسام حسن آنذاك: "الاستبعاد جاء بناء على طلب صلاح وطلب ناديه؛ لأنه يرى من الأفضل عدم وجوده بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة".
وبحسب مصادر "إرم نيوز"، فإن وسطاء قد تدخلوا بين الطرفين للاتفاق على عقد جلسة، لمحو الخلافات السابقة.
وقالت المصادر، إن الجلسة سيتم عقدها قبل فترة التوقف الدولي القادم، للتصالح بشكل نهائي.
وتترقب الجماهير المصرية عودة صلاح، لخوض مباراتين مهمتين في تصفيات كأس العالم 2026، أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في يونيو المقبل.
تفاصيل الأزمة
بدأت أزمة صلاح مع حسام حسن، حينما وجه الأخير انتقادات حادة لنجم ليفربول خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار؛ بسبب خروجه من معسكر الفراعنة لتلقي العلاج في ليفربول بعد إصابته في العضلة الخلفية.
ومع تعيين حسام حسن مدربا لمدرب منتخب رفض صلاح إظهار أي تجاوب مع الأمر رغم نشره وداعا لروي فيتوريا مدرب الفراعنة السابق الذي أقيل بعد الخروج من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، كما طلب صلاح عدم الحضور لخوض مباراتين وديتين أمام نيوزيلاندا وكرواتيا خلال التوقف الدولي الماضي.