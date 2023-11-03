تشافي يفسر خسارة إنييستا الكرة الذهبية 2010 لصالح ميسي
كشف تشافي مدرب برشلونة سبب خسارة مواطنه أندريس إنييستا الكرة الذهبية 2010 أمام زميلهما السابق في برشلونة ليونيل ميسي.
وفي ذلك الموسم حقق ميسي وتشافي وإنييستا الإنجازات نفسها على مستوى الأندية (الدوري الإسباني)، حيث كانوا أهم لاعبي برشلونة في ذلك الوقت.
أما على مستوى المنتخبات فقد نجح تشافي وإنييستا في قيادة منتخب إسبانيا للتتويج بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، بينما ودّع منتخب الأرجنتين مع ميسي من دور الـ16 بالخسارة 0/4 أمام ألمانيا.
وكان إنييستا أحد أبرز لاعبي إسبانيا 2010، وسجل الهدف الوحيد في المباراة النهائية لكأس العالم 2010 ليمنح بلاده اللقب الوحيد حتى الآن في المونديال.
ويرى كثيرون أنه تمت مجاملة ميسي بمنحه جائزة الكرة الذهبية 2010، ويرون أن إنييستا كان الأحق بها لأنه حقق نفس الإنجازات الجماعية التي حقق ميسي مع برشلونة، لكن إنييستا قاد منتخب بلاده للفوز بالمونديال في جنوب أفريقيا.
وقال تشافي في تصريحات، اليوم الجمعة، بسؤاله عن الكرة الذهبية 2010: "إنها قضية تصويت، لا يوجد نقاش.. إذا صوّت الناس، فهذا كذلك".
وأضاف: في إسبانيا تم توزيع الأصوات بشكل كبير، صوّتوا لإنييستا، أنا، ديفيد فيا، إيكر كاسياس، كارلوس بويول، سيرجيو راموس".
وأتم تشافي: "تم توزيع الأصوات بشكل كبير، لذلك عندما خرج الظرف بفوز ميسي، بدا ذلك عادلًا بالنسبة لي".
وفي جائزة الكرة الذهبية 2010 حصل ميسي على الكرة الذهبية للمرة الثانية في تاريخه، قبل أن يحقق الجائزة 6 مرات أخرى آخرها، يوم الإثنين الماضي.
واحتل إنييستا المركز الثاني يليه تشافي.