تشافي يفسر خسارة إنييستا الكرة الذهبية 2010 لصالح ميسي

وكان إنييستا أحد أبرز لاعبي إسبانيا 2010، وسجل الهدف الوحيد في المباراة النهائية لكأس العالم 2010 ليمنح بلاده اللقب الوحيد حتى الآن في المونديال.

ويرى كثيرون أنه تمت مجاملة ميسي بمنحه جائزة الكرة الذهبية 2010، ويرون أن إنييستا كان الأحق بها لأنه حقق نفس الإنجازات الجماعية التي حقق ميسي مع برشلونة، لكن إنييستا قاد منتخب بلاده للفوز بالمونديال في جنوب أفريقيا.

وقال تشافي في تصريحات، اليوم الجمعة، بسؤاله عن الكرة الذهبية 2010: "إنها قضية تصويت، لا يوجد نقاش.. إذا صوّت الناس، فهذا كذلك".