ترتيب الدوري السعودي.. تاليسكا يقود النصر لاكتساح الرائد ومزاحمة الشباب على الصدارة

زاحم نادي النصر فريق الشباب على صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد اكتساحه مضيفه الرائد 4-1، اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة من دوري روشن، بفضل "هاتريك" البرازيلي تاليسكا.

وقلب النصر تأخره إلى فوز رباعي، حيث تقدم الرائد عبر لاعبه الروماني ألكساندر ميتريتا في الدقيقة 28.

وتعادل النصر في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي عبر الكاميروني فنسنت أبوبكر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

وفي الشوط الثاني أحرز تاليسكا نجم المباراة الهدف الثاني في الدقيقة 61، ثم الهدف الثالث في الدقيقة 73، قبل أن يختتم اللاعب الأهداف في الدقيقة 89 بتسجيل الهدف الثالث له والرابع لفريقه.

بهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 22 نقطة من 9 مباريات، وهو نفس رصيد الشباب الذي لعب مباراة واحدة أقل.

بينما بقي الرائد في المركز الـ11 برصيد 9 نقاط.