ترتيب الدوري السعودي.. تاليسكا يقود النصر لاكتساح الرائد ومزاحمة الشباب على الصدارة
زاحم نادي النصر فريق الشباب على صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد اكتساحه مضيفه الرائد 4-1، اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة من دوري روشن، بفضل "هاتريك" البرازيلي تاليسكا.
وقلب النصر تأخره إلى فوز رباعي، حيث تقدم الرائد عبر لاعبه الروماني ألكساندر ميتريتا في الدقيقة 28.
وتعادل النصر في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي عبر الكاميروني فنسنت أبوبكر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.
وفي الشوط الثاني أحرز تاليسكا نجم المباراة الهدف الثاني في الدقيقة 61، ثم الهدف الثالث في الدقيقة 73، قبل أن يختتم اللاعب الأهداف في الدقيقة 89 بتسجيل الهدف الثالث له والرابع لفريقه.
بهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 22 نقطة من 9 مباريات، وهو نفس رصيد الشباب الذي لعب مباراة واحدة أقل.
بينما بقي الرائد في المركز الـ11 برصيد 9 نقاط.
أبها يحقق الانتصار الثالث تواليا
وفي وقت سابق، حقق أبها الانتصار الثالث تواليا في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن حول تأخره أمام ضيفه الطائي إلى فوز ثمين 2-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات نفس الجولة.
جاء الشوط الأول حذرا من الفريقين، ونجح الطائي في كسر حالة الجمود قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، حين تقدم بهدف عن طريق الجزائري أمير سعيود بتسديدة قوية من خارج المنطقة.
ولم تدم فرحة الطائي طويلا، إذ سرعان ما نجح أبها في تعديل النتيجة عبر التونسي سعد بقير بتسديدة قوية من خارج المنطقة أيضا.
وحسم صالح العمري لاعب أبها الفوز برأسية قاتلة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأنهى الطائي المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للجزائري سعيود بعد تدخل عنيف على العمري.
ورفع أبها رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجرع الطائي الخسارة الثانية تواليا، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السابع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: