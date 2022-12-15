فينسنت أبوبكر يتفق مع فنربخشة وينتظر موافقة نادي النصر
كشفت صحيفة "aksam"، أن فنربخشة التركي اتفق مع الكاميروني فينسنت أبوبكر لاعب النصر، بعد قراره بمغادرة الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
وقالت الصحيفة التركية إنه يتبقى فقط موافقة إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، على انتقال فينسنت أبوبكر لفنربخشة، ليتم الإعلان رسميًا عن انتقاله خلال الموسم الجديد.
وأشارت إلى أن مهاجم النصر قرر الرحيل بعد أزمته مع مدرب الفريق الفرنسي رودي غارسيا، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم.
وكان غارسيا قد صرح مهاجمًا فينسنت أبوبكر أن لاعب النصر كل ما يهتم به هو إرضاء غروره، أنه لاعب أناني جدًا، ولديه الكثير من الميزات السيئة لدرجة أنه لا يستطيع اللعب جيدًا في الفريق.
وقدم فينسنت أبوبكر أداءً مميزًا مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم المقامة حاليًا في قطر، حيث شارك في 3 مباريات، سجل خلالها هدفين، ونجح في صناعة هدف واحد، ما أدى إلى مهاجمة جماهير النصر للاعب بسبب التقصير في أدائه مع العالمي خلال الموسم الجاري.
وكانت عدة تقارير ذكرت أن إدارة النصر تلقت العديد من العروض الجادة من عدة أندية ترغب في كسب توقيع فينسنت أبوبكر، بعد أدائه المميز مع منتخب بلاده في كأس العالم بقطر.
وينتهي عقد فينسنت أبوبكر مع نادي النصر، في يونيو 2024، وانضم إليه، في صيف 2021، قادمًا من بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.
وبدأ فينسنت أبوبكر صاحب الـ30 عامًا، مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل إلى نادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.
وتبلغ القيمة السوقية لفينسنت أبوبكر 7 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النصر، الموسم الماضي، 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم مع فريق خلال 8 مباريات، وأحرز هدفين فقط.