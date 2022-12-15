فينسنت أبوبكر يتفق مع فنربخشة وينتظر موافقة نادي النصر

وأشارت إلى أن مهاجم النصر قرر الرحيل بعد أزمته مع مدرب الفريق الفرنسي رودي غارسيا، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم.

وكان غارسيا قد صرح مهاجمًا فينسنت أبوبكر أن لاعب النصر كل ما يهتم به هو إرضاء غروره، أنه لاعب أناني جدًا، ولديه الكثير من الميزات السيئة لدرجة أنه لا يستطيع اللعب جيدًا في الفريق.