على غرار كرة السلة.. مجلس الفيفا يدرس إحداث ثورة في احتساب وقت المباريات

يحتفل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" يوم الأربعاء باجتماع سنوي مثير للاهتمام في لندن لمناقشة بعض التغييرات في اللوائح التي يمكن أن تحسن كرة القدم الحالية.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن النقطة الأكثر إثارة للاهتمام هي التي تشير إلى المشكلة الناتجة عن ضياع وقت اللعب الصافي.

ويُعد استبدال ساعة الجري الحالية بساعة متوقفة، على غرار كرة السلة، أحد المقترحات الثورية التي سيبحثها اجتماع المجلس.