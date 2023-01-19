الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي
يستضيف مانشستر سيتي منافسه توتنهام مساء اليوم الخميس في المواجهة المؤجلة من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الاتحاد) الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.
ترتيب الفريقين
يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وحقق السيتي 12 فوزا وتعادل 3 مرات وتلقى 3 خسائر.
وسجل مانشستر سيتي 46 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري الإنجليزي وتلقى 18 هدفا.
ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 33 نقطة، وحقق السبيرز 10 انتصارات و3 تعادلات وتلقى 6 خسائر.
وسجل توتنهام 37 هدفا وتلقى 27 هدفا. ويتصدر هالاند ترتيب هدافي السيتي والبريميرليغ بـ 21 هدفا وخلفه هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 15 هدفا.
وخسر مانشستر سيتي آخر مواجهة ضد توتنهام بنتيجة 2-3 يوم 19 فبراير الماضي.
وكان آخر فوز حققه مانشستر سيتي يوم 25 أبريل 2021 بنتيجة 1-0 في نهائي كأس الرابطة.
خطط غوارديولا
يتطلع مانشستر سيتي لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث لاستعادة التوازن بعد الخسارة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد.
وقال بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في المؤتمر الصحفي، إن المواجهة ستكون قوية وصعبة بكل المقاييس، موضحا أن مباراة الديربي الماضية تدفع السيتي لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث والتعامل مع جميع المباريات بتركيز شديد.
ويعتمد مانشستر سيتي على تشكيلة تضم حارس المرمى إيدرسون، وأمامه الرباعي إيمريك لابورت ومانويل أكانجي وكايل والكر وجواو كانسيلو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودريغو وكيفين دي بروين وإلكاي غوندوغان، مع ثلاثي خط الهجوم جاك غريليش ورياض محرز وإيرلينغ هالاند.
أفكار كونتي
يتطلع توتنهام أيضا لتجاوز آثار الخسارة الأخيرة أمام آرسنال وتحقيق الفوز خارج دياره على حساب مانشستر سيتي للتقدم في صراع المربع الذهبي.
وقال أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه لا يتحمل وحده مسؤولية تراجع فريقه، وهناك العديد من الأمور التي يجب توضيحها للجماهير.
ويعتمد توتنهام على تشكيلة تضم حارس المرمى هوغو لوريس، وأمامه إيريك داير وبن دافيز وكريستيان روميرو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودريغو بينتاكور وبيير إيميل هويبرغ ومات دوهيرتي وإيفان بيريستش، مع ثلاثي الهجوم هاري كين وديان كولوفسكي وهيونغ مين سون.
وقال عبدالستار صبري، نجم بنفيكا البرتغالي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز"، إن اللقاء لن يكون سهلا بوجود مدربين كبيرين بقيمة غوارديولا وكونتي.
وأوضح أن الصراع بين هالاند وكين سيزيد من صعوبة اللقاء، مؤكدا أن لكل فريق أسلحته الهجومية ولكن الأفضلية من الناحية النظرية لصالح مانشستر سيتي لما يملكه من هجوم مميز.