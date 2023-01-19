الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

أفكار كونتي

يتطلع توتنهام أيضا لتجاوز آثار الخسارة الأخيرة أمام آرسنال وتحقيق الفوز خارج دياره على حساب مانشستر سيتي للتقدم في صراع المربع الذهبي.

وقال أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه لا يتحمل وحده مسؤولية تراجع فريقه، وهناك العديد من الأمور التي يجب توضيحها للجماهير.

ويعتمد توتنهام على تشكيلة تضم حارس المرمى هوغو لوريس، وأمامه إيريك داير وبن دافيز وكريستيان روميرو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط رودريغو بينتاكور وبيير إيميل هويبرغ ومات دوهيرتي وإيفان بيريستش، مع ثلاثي الهجوم هاري كين وديان كولوفسكي وهيونغ مين سون.

وقال عبدالستار صبري، نجم بنفيكا البرتغالي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز"، إن اللقاء لن يكون سهلا بوجود مدربين كبيرين بقيمة غوارديولا وكونتي.

وأوضح أن الصراع بين هالاند وكين سيزيد من صعوبة اللقاء، مؤكدا أن لكل فريق أسلحته الهجومية ولكن الأفضلية من الناحية النظرية لصالح مانشستر سيتي لما يملكه من هجوم مميز.