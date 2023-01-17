"لن أتحمل المسؤولية وحدي".. كونتي يطالب إدارة توتنهام بتفسير أسباب أزمات الفريق

وأظهرت الخسارة على ملعبه 2-صفر أمام آرسنال، يوم الأحد الماضي، مدى تراجع الفريق خلف غريمه المحلي في شمال لندن هذا الموسم، كما زادت الشكوك حول مستقبل كونتي مع النادي.

وجاهد المدرب الإيطالي لخفض التوقعات في توتنهام، وقال عقب هزيمة ليلة رأس السنة على ملعبه أمام أستون فيلا إنه حقق معجزة بعدما قاد الفريق للمركز الرابع الموسم الماضي.

وفي حديثه لوسائل إعلام اليوم الثلاثاء، تساءل كونتي عن سبب عدم توجيه أسئلة مماثلة لأعضاء مجلس إدارة توتنهام عن الاتجاه الذي يسير فيه النادي.

وقال كونتي، الذي يحتل فريقه المركز الخامس في الدوري، للصحفيين: "هناك عادة سيئة في إنجلترا تتمثل في أن المدرب فقط من يتحدث ويشرح. لم أشاهد الطاقم الطبي يأتي إلى هنا ويشرح الأمر. لم أشاهد المدير الرياضي يأتي إلى هنا ويشرح استراتيجية أو رؤية النادي".

وأضاف: "في إيطاليا وقبل كل مباراة هناك شخص من النادي يذهب للحديث لوسائل الإعلام. أعتقد أن ذلك سيكون من الأفضل لنا، وإلا فهناك شخص واحد لشرح الموقف الذي أعتقد أنه من الأفضل أن يشرحه النادي".

وواصل: "أعتقد أنه من الجيد للفريق أن يظهر (ممثله) في الإعلام ليس كل أسبوع لكن مرة كل 15 يوما أو مرة كل شهر".