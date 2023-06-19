رد غوارديولا على إمكانية تعاقد مانشستر سيتي مع مبابي مجانا (فيديو)

رد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على إمكانية التعاقد، مجانا، مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وكان مبابي قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025، ما يعني نهاية العقد الحالي في يونيو 2024.

وقال غوارديولا اليوم الإثنين عن إمكانية التعاقد مجانا مع مبابي في تصريحات نقلها برنامج الشرينغيتو: "لن نتعاقد مع كيليان مبابي.. لن ينضم إلى مانشستر سيتي. كلكم تعرفون إلى أين يريد الذهاب..".