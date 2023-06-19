رد غوارديولا على إمكانية تعاقد مانشستر سيتي مع مبابي مجانا (فيديو)
رد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على إمكانية التعاقد، مجانا، مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.
وكان مبابي قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025، ما يعني نهاية العقد الحالي في يونيو 2024.
وقال غوارديولا اليوم الإثنين عن إمكانية التعاقد مجانا مع مبابي في تصريحات نقلها برنامج الشرينغيتو: "لن نتعاقد مع كيليان مبابي.. لن ينضم إلى مانشستر سيتي. كلكم تعرفون إلى أين يريد الذهاب..".
ويعرف الجميع أن ريال مدريد يريد التعاقد مع مبابي حيث حاول الميرنغي ضم اللاعب صيف 2022 في صفقة انتقال حر قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في إقناعه بالتجديد حتى 2024.
كما تردد أن ريال مدريد عرض على باريس سان جيرمان 200 مليون يورو للسماح بنقل مبابي للميرنغي لكن النادي الفرنسي رفض العرض رغم أنه كان يتبقى عام في عقد اللاعب.
وقبل أيام قال فلورنتينو بيريز إن مبابي سينضم لريال مدريد العام المقبل كما أكد اللاعب أنه سيكون الموسم المقبل في باريس سان جيرمان.
برشلونة وغوندوغان
وعن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع الألماني إلكاي غوندوغان في صفقة انتقال حر حيث ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في 30 يونيو الحالي، قال بيب: "أنا على دراية باهتمام برشلونة بالتعاقد مع غوندوغان، لكننا مهتمون جدًا أيضًا بإبقائه في النادي.. آمل أن يبقى معنا".
وأضاف بطل الثلاثية: "إذا نجح برشلونة في التعاقد معه، سيحصلون على لاعب رائع وعظيم".
وأتم: لم نتلق أي عرض من برشلونة بشأن جواو كانسيلو.. لا توجد مقترحات منهم حتى الآن".