كيف تسبب قرار مبابي في "حركة زلزالية" داخل ريال مدريد؟
رصد خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية، ما أسماه "حركة زلزالية" في خطط نادي ريال مدريد بسوق الانتقالات، بعد التحرك الأخير من الفرنسي كيليان مبابي، وإعلان رغبته الصريحة بعدم تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، حتى 2025.
ويرتبط مبابي بعقد مع باريس حتى صيف 2024، مع بند بإمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة اللاعب، لكن الدولي الفرنسي أخبر باريس بعدم الرغبة في تفعيل بند التمديد حتى 2025.
وقال دياز في مقاله، عبر صحيفة "ماركا"، اليوم الأحد: "مثلما كان قرار كريم بنزيما بالرحيل في الميركاتو الحالي مفاجئًا، فإن رسالة مبابي بعدم التجديد مع باريس سان جيرمان سببت زلزالًا في تخطيط ريال مدريد".
وأضاف: "توقفت أي عملية لتعزيز خط هجوم ريال مدريد حاليًا مثل محاولة ضم هاري كين، نجم توتنهام، أو كاي هافرتز، نجم تشيسلي، وبعيدًا عن خوسيلو الذي سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعود لفريقه السابق ريال مدريد، إدارة الريال حاليًا تلتزم الصمت وتنتظر كيف ستحل خلافات مبابي وباريس سان جيرمان".
وكانت "ماركا"، قد أشارت في تقرير سابق إلى ريال مدريد، بشأن طريقة التعامل مع صفقة مبابي في الصيف المقبل.
وأوضحت أن النادي الإسباني لن ينتظر الحصول على توقيع مبابي في صيف 2024، لكنه سيلزم الفرنسي بالتوقيع على الاتفاق مطلع يناير المقبل.
وأكدت أن إدارة النادي لن تواصل مطاردة مبابي، وتكرار خطأ المحاولة السابقة للتعاقد معه، إذا رفض مهاجم باريس، التوقيع مع الميرنغي في يناير المقبل.
وانتظر ريال مدريد، توقيع مبابي حتى اللحظات الأخيرة من موسم 2021-2022، لكن المهاجم الفرنسي غير رأيه وجدد عقده مع باريس.
وسجل مبابي، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان العام 2017 في البداية على سبيل الإعارة من موناكو قبل انتقاله بشكل نهائي مقابل 180 مليون يورو، 212 هدفًا في 260 مباراة.
وتصدر مبابي قائمة هدافي الدوري الفرنسي الممتاز في كل موسم من المواسم الخمسة الماضية، وفاز بلقب الدوري الفرنسي الممتاز خمس مرات خلال المواسم الستة التي قضاها في باريس سان جيرمان.