كيف تسبب قرار مبابي في "حركة زلزالية" داخل ريال مدريد؟

رصد خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية، ما أسماه "حركة زلزالية" في خطط نادي ريال مدريد بسوق الانتقالات، بعد التحرك الأخير من الفرنسي كيليان مبابي، وإعلان رغبته الصريحة بعدم تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، حتى 2025.

ويرتبط مبابي بعقد مع باريس حتى صيف 2024، مع بند بإمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة اللاعب، لكن الدولي الفرنسي أخبر باريس بعدم الرغبة في تفعيل بند التمديد حتى 2025.

وقال دياز في مقاله، عبر صحيفة "ماركا"، اليوم الأحد: "مثلما كان قرار كريم بنزيما بالرحيل في الميركاتو الحالي مفاجئًا، فإن رسالة مبابي بعدم التجديد مع باريس سان جيرمان سببت زلزالًا في تخطيط ريال مدريد".