متى سيتحرك ريال مدريد للتعاقد مع مبابي؟
كشف الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز موعد تحرك ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024 لكن اللاعب الشاب أبلغ إدارة ناديه أنه لن يفعل بند تجديد العقد حتى 2025.
ويعني ذلك أن هذا الصيف قد يكون الفرصة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان للحصول على عائد مادي من بيع مبابي، وتجنب خسارته مجانا صيف العام المقبل.
وقال خوسيه فيليكس دياز إن ريال مدريد لن يقوم بأي تحرك تجاه مبابي قبل أن يتوصل اللاعب وباريس سان جيرمان لاتفاق لتحديد سعر انتقاله.
وعلاقة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ليست في أفضل حال بعدما كان اللاعب قريبا جدا من الانضمام للعملاق الإسباني الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، لأن عقده كان ينتهي في مايو 2022.
لكن إدارة باريس سان جيرمان نجحت في إقناع اللاعب بتجديد عقده لعامين حتى 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث.
تصريح جديد لمبابي
وأمس الخميس أدلى مبابي بتصريحات جديدة بشأن مستقبله وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب": "هدفي الاستمرار في النادي والبقاء مع باريس سان جيرمان".
وبسؤاله عن تأثير إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا على قراره قال مبابي: "حاليا ماكرون ليس له أي تأثير على قراري في 2023، إنه يريد بقائي في باريس، وأنا باق مع الفريق، لذا فنحن في مسار واحد".
يشار إلى أنه تردد أن ريال مدريد قدم عرضا لباريس سان جيرمان قيمته 200 مليون يورو للحصول على مبابي في 2021 لكن إدارة النادي الفرنسي رفضت العرض.