متى سيتحرك ريال مدريد للتعاقد مع مبابي؟

كشف الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز موعد تحرك ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024 لكن اللاعب الشاب أبلغ إدارة ناديه أنه لن يفعل بند تجديد العقد حتى 2025.

ويعني ذلك أن هذا الصيف قد يكون الفرصة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان للحصول على عائد مادي من بيع مبابي، وتجنب خسارته مجانا صيف العام المقبل.