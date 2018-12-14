الهيئة العامة للرياضة السعودية توجه رسالة لزوار “فورمولا إي”.. ما هي؟ (فيديو)

مع حلول المساء يبدأ زوار فعاليات سباق “فورمولا إي – الدرعية” بالتوافد على المسرح الذي تقام عليه الحفلات الموسيقية.

فعاليات حماسية تتمنى الهيئة العامة للرياضة في السعودية للزوار أن يستمتعوا خلالها بوقتهم، لكنها توجه رسالة لهم بضرورة الالتزام بالآداب العامة.

وتقع على جانبي المسرح الضخم، لوحتان إلكترونيتان كبيرتان، كُتب عليهما: “مرحبًا بكم.. استمتعوا بوقتكم، التزامكم بالآداب العامة واجب عليكم”.

ويأتي ذلك انسجامًا مع تأكيد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أن سباقات “الفورمولا إي”، ستحافظ على العادات والتقاليد في المملكة.

وقال آل الشيخ في تصريح تلفزيوني، الأربعاء الماضي، إن “بطولات العالم الكبرى تفرض اشتراطات على المنظمين، وخلال نقاشاتنا مع الفورمولا إي، تم تأكيد التقيد بالعادات والتقاليد في المملكة والالتزام بالملابس المحتشمة، فلا نسمح بوجود مشروبات روحية أو الترويج لها أو الاحتفال بها في نهاية السباق”.

وتتواصل الفعاليات، يوم الجمعة، حيث تفتح الفعالية أبوابها في تمام الساعة 2 بعد الظهر، متيحة للزوار التمتع بأروع تجارب “الفورمولا إي” المليئة بالحماسة والتشويق.

وسيشهد اليوم سباق سيارات جاغوار الكهربائية، يعقبه مؤتمر صحفي خاص بتلك السيارات، فيما سيتم التقاط صورة جماعية للسائقين المتنافسين.