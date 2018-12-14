إقبال كبير وفعاليات متنوعة.. انطلاقة “مدهشة” لفعاليات “فورمولا إي –الدرعية” (صور وفيديو)

انطلقت يوم الخميس فعاليات سباق “فورمولا إي الدرعية” في العاصمة السعودية الرياض، وسط إقبال جماهيري كبير وحضور متنوع لمختلف الفئات العمرية ومن الجنسين.

وعاش الزوار، تجارب عديدة مليئة بالمرح والحماسة، وتنوعت من تجربة سيارات “جاغوار” الكهربائية مع خبير “دريفت”، والمشاركة في ألعاب الفيديو، وصولاً إلى ركوب الخيل والجمال.

بعدها استمتع الحضور بعروض العزف على آلات موسيقية مثل العود والقانون، فيما أحيى نجم البوب جيسون ديرولو حفلًا غنائيًا ألهب الجمهور بأغنياته التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.

وتلا ذلك، عرض أحياه النجم العالمي إنريكي اغليسياس.

وتتواصل الفعاليات اليوم الجمعة، حيث تفتح الفعالية أبوابها في تمام الساعة 2 بعد الظهر، متيحة للزوار التمتع بأروع تجارب “الفورمولا إي” المليئة بالحماسة والتشويق، وذلك مع انطلاق الجيل الثاني من سيارات “الفورمولا إي Gen 2” في الجولة المؤهلة الأولى.