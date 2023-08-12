تقارير: ريال مدريد استقر على التعاقد مع الحارس كيبا أريزابالاغا
كشفت تقارير صحفية عن اتجاه نادي ريال مدريد للتعاقد مع كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى تشيلسي، بدلا من المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية.
وانتهى موسم تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
إصابة ستبعد النجم البلجيكي عن الملاعب ثمانية أشهر على الأقل، ليتأكد بذلك غيابه عن ريال مدريد طيلة الموسم المقبل 2023/2024.
ووفقا لما ذكرته إذاعة "كوبي"، اليوم السبت، فإن "ريال مدريد يريد التعاقد مع كيبا على سبيل الإعارة، وتخلى عن فكرة ضم ياسين بونو؛ بسبب مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستبعده عن الفريق لفترة طويلة".
ويمتد تعاقد كيبا مع تشيلسي حتى صيف 2025، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لبايرن ميونخ، لكن الحارس غير رأيه بعد عرض ريال مدريد.
كما ذكرت إذاعة "كادينا سير" أن "ريال مدريد يتقدم في مراحل المفاوضات للتعاقد مع كيبا، وسيصل حارس مرمى تشيلسي إلى مدريد ليعوض فقدان تيبو كورتوا بعد إصابته القوية".
فيما قال فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "بايرن ميونخ يشعر أن الأمر قد انتهى مع كيبا على الرغم من أن المحادثات كانت في مراحل متقدمة مع تشيلسي، الحارس يريد الانضمام إلى ريال مدريد".
وأضاف: "بايرن لن يُصر لأنهم يريدون فقط إقناع اللاعبين بمشروعهم، ريال مدريد يعمل الآن على إنجاز الصفقة على سبيل الإعارة؛ ويتحدثون مع تشيلسي".
يذكر أن عقد كيبا مع تشيلسي مستمر حتى يونيو 2025، ولكن النادي اللندني تعاقد مع حارس برايتون، روبرت سانشيز.
ويشعر كيبا بأنه لن يكون له دور في الموسم المقبل بعد هذه الصفقة تحت قيادة المدرب، ماوريسيو بوكتينيو.