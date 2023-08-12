تقارير: ريال مدريد استقر على التعاقد مع الحارس كيبا أريزابالاغا

ووفقا لما ذكرته إذاعة "كوبي"، اليوم السبت، فإن "ريال مدريد يريد التعاقد مع كيبا على سبيل الإعارة، وتخلى عن فكرة ضم ياسين بونو؛ بسبب مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستبعده عن الفريق لفترة طويلة".

ويمتد تعاقد كيبا مع تشيلسي حتى صيف 2025، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لبايرن ميونخ، لكن الحارس غير رأيه بعد عرض ريال مدريد.

كما ذكرت إذاعة "كادينا سير" أن "ريال مدريد يتقدم في مراحل المفاوضات للتعاقد مع كيبا، وسيصل حارس مرمى تشيلسي إلى مدريد ليعوض فقدان تيبو كورتوا بعد إصابته القوية".