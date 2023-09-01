ريال بيتيس يضم المغربي عبدالصمد الزلزولي قادمًا من برشلونة
كشفت تقارير إعلامية أن نادي ريال بيتيس الإسباني حصل على توقيع المغربي عبدالصمد الزلزولي لاعب برشلونة.
وقالت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية إن الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي قد انتقل إلى ريال بيتيس بعقد يمتد حتى عام 2028.
وأشارت إلى أن ريال بيتيس سيقوم بدفع 10 ملايين لبرشلونة، مقابل الحصول على خدمات الزلزولي.
كما تمت إضافة بند حصول النادي الكتالوني على 50% من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.
يذكر أن عبدالصمد الزلزولي بدأ مسيرته الكروية في نادي هيركوليس الإسباني، قبل أن ينضم للفريق الثاني لبرشلونة في موسم 2021.
وتمت إعارة اللاعب، صاحب الـ21 عامًا، لنادي أوساسونا، في الموسم الماضي، حيث تألق وسجل 6 أهداف في 34 مباراة خاضها بقميص الفريق، ليعود إلى برشلونة في فترة الإعداد الصيفية.
وقاد "الزلزولي" منتخب المغرب الأوليمبي للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتأهل لنهائيات أوليمبياد باريس 2024.
كما كان ضمن قائمة أسود الأطلسي التي حصدت المركز الرابع في مونديال قطر 2022.