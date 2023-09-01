ريال بيتيس يضم المغربي عبدالصمد الزلزولي قادمًا من برشلونة

وقالت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية إن الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي قد انتقل إلى ريال بيتيس بعقد يمتد حتى عام 2028.

وأشارت إلى أن ريال بيتيس سيقوم بدفع 10 ملايين لبرشلونة، مقابل الحصول على خدمات الزلزولي.

كما تمت إضافة بند حصول النادي الكتالوني على 50% من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.