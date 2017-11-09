مصارع إسرائيلي يثير غضب حزب العدالة والتنمية بالمغرب

أدان حزب العدالة والتنمية المغربي، مشاركة إسرائيل في بطولة العالم لكل الأوزان في الجودو، والتي تحتضنها مدينة مراكش المغربية في الفترة ما بين 9 و11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأكد الحزب في بيان “إدانته للتطبيع مع إسرائيل”، داعيًا الحكومة المغربية “لإصدار قانون يجرمه خصوصا أن البرلمان المغربي لا زال يرفض تمرير القانون المذكور”.

وسيشارك المصارع الإسرائيلي أوري ساسون في البطولة العالمية، لكنه لم يحصل حتى الآن على رخصة من الجهة المنظمة، وينتظر أن يتدخل رئيس الاتحاد الدولي للجيدو لإصدارها اليوم الخميس.

وسيبدأ المصارع الإسرائيلي مشاركته السبت المقبل في الوزن المفتوح فوق 100 كيلوغرام، وسبق له الفوز ببرونزية أولمبياد ري ودي جانيرو البرازيلية، ويصنف في المركز الخامس على العالم.

ولا يستطيع المغرب رفض مشاركة المصارع الإسرائيلي لكونه قبل بشروط تنظيم بطولة العالم، ومن ضمنها منح تسهيلات لمشاركة كل الوفود التي تنتمي للاتحاد الدولي للجودو.