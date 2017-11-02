المغرب ينفي وجود علاقات رسمية له مع إسرائيل

نفى المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، وجود علاقات رسمية بينه وبين إسرائيل.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في الرباط: “أؤكد اليوم، أن المغرب ليست له علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني”.

يأتي ذلك ردًّا على سؤال حول “مسؤولية” الحكومة بشأن مشاركة إسرائيليين في تظاهرات ثقافية واقتصادية بالمغرب.

وشدد المتحدث على أن “هذا هو الموقف الرسمي للمغرب، وهذا موقف محسوم بالنسبة لبلادنا”.

وتعقيبًا على الجدل الدائر حول حضور إسرائيليين تظاهرات في المملكة، وخصوصًا مشاركة شركة إسرائيلية لبيع المواد الزراعية، الأسبوع الماضي، بالملتقى الدولي للتمور بمدينة “أرفود”، أوضح الخلفي، “ينبغي التوجه بالسؤال للقائمين على تنظيم تلك التظاهرات، لأن لكل حالة أجوبة مرتبطة بها”.

ومنذ عام 2000، أغلق المغرب “مكتب الاتصال” مع إسرائيل، ويرصد الناشطون المغاربة المناهضون للتطبيع مع إسرائيل، بشكل شبه دوري، ما يعتبرونه “اختراقات تطبيعية” من طرف مؤسسات ثقافية واقتصادية غير رسمية في المملكة.