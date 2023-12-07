أستون فيلا المتوهج يتربص بآرسنال في الدوري الإنجليزي

بدأ أستون فيلا الموسم وهو يتطلع لإنهائه في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكن العروض الملهمة تحت قيادة المدرب أوناي إيمري دفعته إلى المركز الثالث، وبات قريبا من منافسيه على اللقب وناديه السابق آرسنال الذي سيستضيفه يوم السبت.

وأعاد إيمري كرة القدم الأوروبية إلى فيلا بارك بعد أن احتل الفريق المركز السابع في الموسم الماضي، لكن الفريق لم يتأثر بخوض مباريات دوري المؤتمر الأوروبي، يوم الخميس، إذ خسر مرة واحدة فقط في الدوري في آخر 11 مباراة.

وفي هذه الرحلة تغلّب الفريق على تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، بينما كان فوز أستون فيلا 1/0 على مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، هو الفوز الأول للمدرب إيمري على منافسه القديم بيب غوارديولا، ليتراجع حامل اللقب إلى المركز الرابع.