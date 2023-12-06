ترتيب الدوري الإنجليزي: هدف قاتل ينقذ آرسنال أمام لوتون تاون

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين لهدف، حيث افتتح البرازيلي غابرييل مارتينيلي التسجيل للمدفعجية في الدقيقة 20، لكن جبريل أوشو أدرك التعادل سريعا لأصحاب الأرض في الدقيقة 25.

وتقدم غابرييل خيسوس مرة أخرى بالهدف الثاني للأرسنال في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني انتفض لوتون تاون ونجح لاعبوه في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق إليجاه أديبايو وروس باركلي في الدقيقتين 49، و57 بعد خطأين فادحين من الحارس الإسباني ديفيد ريا.

وأدرك الألماني كاي هافيرتز التعادل للأرسنال في الدقيقة 60، قبل أن يخطف ديكلان رايس هدف الفوز في الوقت القاتل للمباراة في الدقيقة 7+90، مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة في مشوار البطولة.

ورفع آرسنال رصيده إلى 36 نقطة مقابل 31 لليفربول الثاني الذي يحل ضيفا على شيفيلد يونايتد، يوم الأربعاء، و30 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يخوض مباراة قوية خارج ملعبه ضد أستون فيلا الطموح وصاحب المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد لوتون عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.