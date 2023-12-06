ترتيب الدوري الإنجليزي: هدف قاتل ينقذ آرسنال أمام لوتون تاون
عزز فريق آرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه الصعب في الوقت القاتل على مضيفه لوتون تاون بأربعة أهداف لثلاثة، على ملعب "كينل وورث رود" في افتتاح الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.
انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين لهدف، حيث افتتح البرازيلي غابرييل مارتينيلي التسجيل للمدفعجية في الدقيقة 20، لكن جبريل أوشو أدرك التعادل سريعا لأصحاب الأرض في الدقيقة 25.
وتقدم غابرييل خيسوس مرة أخرى بالهدف الثاني للأرسنال في الدقيقة 45.
في الشوط الثاني انتفض لوتون تاون ونجح لاعبوه في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق إليجاه أديبايو وروس باركلي في الدقيقتين 49، و57 بعد خطأين فادحين من الحارس الإسباني ديفيد ريا.
وأدرك الألماني كاي هافيرتز التعادل للأرسنال في الدقيقة 60، قبل أن يخطف ديكلان رايس هدف الفوز في الوقت القاتل للمباراة في الدقيقة 7+90، مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة في مشوار البطولة.
ورفع آرسنال رصيده إلى 36 نقطة مقابل 31 لليفربول الثاني الذي يحل ضيفا على شيفيلد يونايتد، يوم الأربعاء، و30 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يخوض مباراة قوية خارج ملعبه ضد أستون فيلا الطموح وصاحب المركز الرابع.
بينما تجمد رصيد لوتون عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.
هوانغ هي-تشان يقبل هدية بيرنلي ليفوز ولفرهامبتون 1-صفر
في مباراة سابقة استغل هوانغ هي تشان خطأ دفاعيا ليمنح ولفرهامبتون واندرارز الفوز 1-صفر على ضيفه بيرنلي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء ويترك الفريق الزائر في منطقة الهبوط.
وسجل ولفرهامبتون هدف المباراة الوحيد قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول حين استغل خسارة ساندر بيرج الكرة ليمررها ماتيوس كونيا إلى هوانج ليسجل هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم.
وشهدت المباراة فرصا قليلة للتسجيل وبينما لاحت أفضلها لصاحب الضيافة فإن دانييل بنتلي حارس ولفرهامبتون تصدى بشكل رائع لمحاولتين متتاليتين ليحرم جاي رودريجيز وجوش براونهيل من التسجيل في الشوط الأول.
وتقدم ولفرهامبتون إلى المركز 12 برصيد 18 نقطة من 15 مباراة بينما استمر بيرنلي، الذي حقق أكبر انتصار له في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 5-صفر على متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد مطلع الأسبوع، في المركز 19 بسبع نقاط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: