الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا

ويسعى ريال مدريد للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، في حين لم يسبق لأوساسونا التتويج باللقب من قبل.

وبرشلونة هو البطل التاريخي لكأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا مقابل 23 لقبا لأتلتيك بلباو.

وآخر لقب لريال مدريد في كأس ملك إسبانيا كان موسم 2013/2014 بالفوز في النهائي 2/1 على برشلونة خلال الفترة الأولى لكارلو أنشيلوتي مع الميرنغي.

يشار إلى أن آخر خسارة تلقاها ريال مدريد من أوساسونا كانت في يناير 2011 في الدوري الإسباني.

ومنذ ذلك الحين فاز ريال مدريد 13 مرة وتعادلا 5 مرات.