الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا
يلاقي ريال مدريد منافسه أوساسونا في المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، اليوم السبت.
وتقام المباراة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.
وتنقل المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا على قناة SSC1 HD بصوت بلال علام.
ويسعى ريال مدريد للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، في حين لم يسبق لأوساسونا التتويج باللقب من قبل.
وبرشلونة هو البطل التاريخي لكأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا مقابل 23 لقبا لأتلتيك بلباو.
وآخر لقب لريال مدريد في كأس ملك إسبانيا كان موسم 2013/2014 بالفوز في النهائي 2/1 على برشلونة خلال الفترة الأولى لكارلو أنشيلوتي مع الميرنغي.
يشار إلى أن آخر خسارة تلقاها ريال مدريد من أوساسونا كانت في يناير 2011 في الدوري الإسباني.
ومنذ ذلك الحين فاز ريال مدريد 13 مرة وتعادلا 5 مرات.
وتوقعت صحيفة "ماركا" أن يعتمد كارلو أنشيلوتي على هذه التشكيلة في النهائي:
الحارس: كورتوا.
الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديغر، إدواردو كامافينغا.
الوسط: أوريلين تشواميني، توني كروس، فيدي فالفيردي.
الهجوم: رودريغو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.
في حين توقعت أن يشارك أوساسونا بهذه التشكيلة:
الحارس: سيرجيو هيريرا.
الدفاع: روبن بينيا، أريدان، ديفيد غارسيا، خوان كروز.
الوسط: تورو، مونكايولا، موي غوميز.
الهجوم: شيمي أفيلا، بوديمير، عبدالصمد الزلزولي.