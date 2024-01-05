تقرير: الترجي ينفصل عن مدربه طارق ثابت

وقالت شبكة "بي إن سبورتس" إن نادي الترجي، استقر اليوم الخميس 4 يناير/ كانون الثاني، الاستغناء عن مدربه طارق ثابت، وذلك رغم تصدر الفريق مجموعته، وتحسُّن نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن سبب انفصال نادي الترجي عن طارق ثابت، بسبب نتائج الفريق المتذبذبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الترجي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط خلف نادي بترو أتلتيكو الأنغولي الذي يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط.

وسيبدأ فريق باب سويقة عملية البحث عن مدرب آخر يقوده خلال منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري التونسي الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس تونس.