تقرير: الترجي ينفصل عن مدربه طارق ثابت
قرر نادي الترجي التونسي الانفصال عن مدربه طارق ثابت خلال فترة التوقف الجارية، بسبب مشاركة منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقالت شبكة "بي إن سبورتس" إن نادي الترجي، استقر اليوم الخميس 4 يناير/ كانون الثاني، الاستغناء عن مدربه طارق ثابت، وذلك رغم تصدر الفريق مجموعته، وتحسُّن نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت بعض التقارير إلى أن سبب انفصال نادي الترجي عن طارق ثابت، بسبب نتائج الفريق المتذبذبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحتل الترجي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط خلف نادي بترو أتلتيكو الأنغولي الذي يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط.
وسيبدأ فريق باب سويقة عملية البحث عن مدرب آخر يقوده خلال منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري التونسي الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس تونس.
وأمس الأربعاء أوقف البنزرتي انتفاضة مضيفه الترجي في المجموعة الثانية ببطولة الدوري التونسي لكرة القدم، بعدما تعادل معه 1 / 1 في الوقت القاتل.
ورغم التعادل، بقي الترجي، الذي فاز في مبارياته التسع الماضية بالمجموعة، متربعا على القمة برصيد 32 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري، فيما ارتفع رصيد البنزرتي إلى 16 نقطة في المركز الرابع.
يشار إلى أن الدوري التونسي للعام 2023/2024 مقسم إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولي أندية النجم الساحلي والنادي الأفريقي والملعب التونسي وبن قردان ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي القوافل الرياضية بقفصة.
أما المجموعة الثانية فتضم أندية الصفاقسي والبنزرتي ونجم المتلوي والاتحاد المنستيري ومستقبل سليمان واتحاد تطاوين والترجي.