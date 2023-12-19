دوري أبطال أفريقيا: الترجي يتعادل مع بترو أتلتيكو.. وبيراميدز يسقط أمام صن داونز

تعادل الترجي التونسي دون أهداف مع مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وصمد الترجي أمام الطوفان الهجومي الذي واجهه من الفريق الأنجولي الذي لعب على أرضه ووسط جماهيره، ليخرج بنقطة ثمينة في سعيه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة الأفريقية.

وكان أصحاب الأرض الأخطر طيلة فترات المباراة وأربكوا دفاع الترجي في أكثر من مناسبة، وكانوا قريبين من تسجيل الهدف الأول لولا يقظة الحارس أمان الله مميش.

وأهدر رودريغو فرصة منح الترجي التقدم قرب نهاية الشوط الأول بتسديدة أكروباتية مرت فوق مرمى الفريق الأنجولي.

وأبعد محمد أمين توغاي كرة من أمام كينيتو مهاجم بترو أتلتيكو، قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة من داخل منطقة الجزاء، وأنقذ فريقه من هدف محقق.

ورفع الترجي رصيده بهذا التعادل إلى خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، التي يتصدرها بترو أتلتيكو بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط.

وينتظر الترجي نتيجة مواجهة الهلال السوداني أمام النجم الساحلي، التي تقام مساء الثلاثاء، من أجل التعرف على حظوظه في المجموعة، خاصة وأن الفريقين يملكان ثلاث نقاط في المركزين الثالث والرابع.