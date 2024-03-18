غضب أنتوني من تين هاغ (فيديو)

أظهرت لقطات غضب البرازيلي أنتوني عندما طلب منه إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، اللعب في مركز الظهير الأيسر خلال الوقت الإضافي في الفوز الملحمي على ليفربول، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس الأحد.

وطلب تين هاغ من البرازيلي اللعب في موقع غير مألوف له، بعد أن أعاد هارفي إليوت تقدم ليفربول بنتيجة 3/2.

وذهب تين هاغ إلى الهجوم الشامل في محاولة لإنقاذ المباراة وفرص فريقه في الفوز بالألقاب هذا الموسم.

وقرر تين هاغ إجراء تعديل تكتيكي بتراجع أنتوني إلى مركز الظهير الأيسر وتواجد برونو فرنانديز جنبًا إلى جنب مع هاري ماغواير في قلب الدفاع، مع ماونت وسكوت مكتوميناي وكريستيان إريكسن في خط الوسط، خلف الثلاثي الأمامي ماركوس راشفورد، وأليخاندرو غارناتشو، وأماد ديالو.