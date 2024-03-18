غضب أنتوني من تين هاغ (فيديو)
أظهرت لقطات غضب البرازيلي أنتوني عندما طلب منه إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، اللعب في مركز الظهير الأيسر خلال الوقت الإضافي في الفوز الملحمي على ليفربول، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس الأحد.
وطلب تين هاغ من البرازيلي اللعب في موقع غير مألوف له، بعد أن أعاد هارفي إليوت تقدم ليفربول بنتيجة 3/2.
وذهب تين هاغ إلى الهجوم الشامل في محاولة لإنقاذ المباراة وفرص فريقه في الفوز بالألقاب هذا الموسم.
وقرر تين هاغ إجراء تعديل تكتيكي بتراجع أنتوني إلى مركز الظهير الأيسر وتواجد برونو فرنانديز جنبًا إلى جنب مع هاري ماغواير في قلب الدفاع، مع ماونت وسكوت مكتوميناي وكريستيان إريكسن في خط الوسط، خلف الثلاثي الأمامي ماركوس راشفورد، وأليخاندرو غارناتشو، وأماد ديالو.
ويُظهر مقطع فيديو تم تصويره من المدرجات أنتوني وهو يبتعد عن لاعبي مانشستر يونايتد والمدرب تين هاغ بين الشوطين في الوقت الإضافي، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد بدا على اللاعب البرازيلي عدم رضاه عن تين هاغ.
وكان لتكتيكات تين هاغ التأثير المطلوب؛ حيث سجل ماركوس راشفورد وديالو هدفين، ليفوز مانشستر يونايتد 4/3 على ليفربول في ملعب أولد ترافورد.
ووفقا للصحيفة، فإنه من الواضح أن النهاية الإيجابية للمباراة غيرت أفكار أنتوني الذي قال بعد المباراة: "التضحية، التضحية، عندما قال المدرب ذلك، نجد الأمر غريبًا بعض الشيء، لكن التضحية من أجل المجموعة، التضحية من أجل الفريق، هذا أمر جيد بالنسبة لي".
وعانى الجناح البرازيلي من موسم صعب وسجل هدفين، وصنع هدفا في 30 مباراة الموسم الحالي في مختلف المسابقات.
وقال تين هاغ بعد المباراة: "إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لأنتوني، لقد ناضل كثيرا، الجزء الأول، لم يكن هو نفسه، فهو المسؤول عن ذلك".
وأضاف: "ثم فقد الثقة، وعليه الآن أن يقاوم، نرى خلال الأسبوعين الماضيين أنه سيعود".
وتابع تين هاغ: "أرى في التدريبات، أرى أنتوني الذي اعتدت العمل معه في أياكس، واعتدت أيضًا على العمل في الأسابيع الأولى هنا".
وأتم: "عليه أن يقاوم، وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك؛ لأنك رأيت هذا الهدف، إنه ليس لاعبًا مدافعًا، لا تفهموني خطأ، لأننا رأينا أنه يستطيع تسجيل الأهداف".
وسيلعب مانشستر يونايتد في نصف النهائي أمام كوفنتري سيتي على ملعب ويمبلي الشهر المقبل، في حين سيلعب مانشستر سيتي، بطل نسخة الموسم الماضي، مع تشيلسي.