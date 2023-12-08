أس: كيبا سيعود أساسيا في مباراة ريال مدريد وبيتيس
قالت صحيفة "أس" إن كيبا أريزابالاغا حارس ريال مدريد سيعود للتشكيلة الأساسية في مواجهة ريال بيتيس، غدا السبت في الليغا.
ويزور ريال مدريد منافسه بيتيس غدا السبت على ملعب بينيتو بيامارين، وسيعود كيبا لحراسة مرمى ريال مدريد بعد عودته من إصابة بتمزق عضلي أبعده عن مواجهات سبورتينغ براغا وفالنسيا وقادش ونابولي.
وأوضحت "أس" أن كيبا كان متاحًا بالفعل أمام غرناطة لكن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قرر إبقاءه على مقاعد البدلاء لمنح آندري لونين مباراة أخرى مكافأة لعمله الجيد في غياب كيبا.
ولعب لونين أول مباراتين من الدوري الإسباني بعد إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي قبل الوصول السريع لكيبا على سبيل الإعارة من تشيلسي.
وبحسب الصحيفة فإن لونين لعب ما مجموعه 630 دقيقة في سبع مباريات فاز ريال مدريد فيها جميعًا مع تلقي أربعة أهداف فقط وخرج 4 مرات بشباك نظيفة.
أما كيبا فلعب 1170 دقيقة في 13 مباراة، فاز في 10 مباريات وحافظ على نظافة الشباك 6 مرات.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا ويملك 38 نقطة من 15 مباراة ويتقدم بفارق الأهداف عن جيرونا.
وبعد مواجهة بيتيس يحل ريال مدريد ضيفا على يونيون برلين في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتأهل ريال مدريد لدور الـ16 بعدما حصد 15 نقطة في 5 مباريات.