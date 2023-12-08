أس: كيبا سيعود أساسيا في مباراة ريال مدريد وبيتيس

قالت صحيفة "أس" إن كيبا أريزابالاغا حارس ريال مدريد سيعود للتشكيلة الأساسية في مواجهة ريال بيتيس، غدا السبت في الليغا.

ويزور ريال مدريد منافسه بيتيس غدا السبت على ملعب بينيتو بيامارين، وسيعود كيبا لحراسة مرمى ريال مدريد بعد عودته من إصابة بتمزق عضلي أبعده عن مواجهات سبورتينغ براغا وفالنسيا وقادش ونابولي.

وأوضحت "أس" أن كيبا كان متاحًا بالفعل أمام غرناطة لكن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قرر إبقاءه على مقاعد البدلاء لمنح آندري لونين مباراة أخرى مكافأة لعمله الجيد في غياب كيبا.