مواساة مودريتش لرودريغو ونيمار
مواساة مودريتش لرودريغو ونيمار

نجل إيفان بيريسيتش يركض لمواساة نيمار (فيديو)

لقطة مؤثرة بين نيمار ونجل اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش
محمود مهدي
محمود مهدي

شهدت مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم لقطة رائعة، بطلها طفل صغير، هو ابن اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش والبرازيلي نيمار.

وتغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة.

وتداول مغردون فيديو لابن اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش وهو يواسي نيمار بعد المباراة؛ بعد خروج البرازيل، ليتقبل منه نيمار التحية ويحتضنه.

مواساة مودريتش لرودريغو ونيمار
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نجل الكرواتي إيفان بيريسيتش قام بمواساة نيمار بعد المباراة، ليتقبل منه نيمار التحية ويحتضنه.

وشكلت كرواتيا أول أضلاع المربع الذهبي في مونديال قطر 2022 بفوزها على البرازيل بركلات الجزاء الترجيحية (4-2)، الجمعة، بعد مباراة مثيرة انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في استاد "المدينة التعليمية".

وتفوقت كرواتيا، وصيفة بطلة 2018، بركلات الترجيح للمرة الثانية على التوالي في البطولة بعد الفوز على اليابان في دور الـ16، والآن تنتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا.

وفي ليلة مفعمة بالإثارة والتوتر اعتقد نيمار نجم البرازيل أنه حسم المباراة بهدف في الوقت الإضافي لأبطال العالم خمس مرات.

وتعادل البديل برونو بتكوفيتش بتسديدة بالقدم اليسرى قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الإضافي؛ ليفطر قلوب البرازيليين في استاد المدينة التعليمية بالدوحة.

الحارس ليفاكوفيتش واصل تألقه وتميزه في الأوقات الحاسمة وتصدى للركلة الأولى قبل أن يُضيع ماركينيوس الركلة الأخيرة لتعبر كرواتيا إلى الدور القادم، وتقصي البرازيل من الدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي.

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