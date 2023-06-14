القنوات الناقلة لمباراة هولندا وكرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

ويجمع الدور نصف النهائي للنسخة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية بين هولندا وكرواتيا، وسيلعب الفائز منهما ضد الفائز من المواجهة الأخرى بين إسبانيا وإيطاليا.

وتسعى المنتخبات الأربعة للسير على خطى البرتغال وفرنسا المتوجين بالنسختين الأولى والثانية تباعاً.

ويسعى منتخبا هولندا وإسبانيا لاستعادة الهيبة الأوروبية، وكرواتيا لتتويج أول، في حين يريد رجال المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني تعويض خيبة عدم التأهل إلى مونديال العام الماضي بعد فوزهم ببطولة أوروبا صيف 2021.