القنوات الناقلة لمباراة هولندا وكرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية
يستقبل المنتخب الهولندي ضيفه الكرواتي، اليوم الأربعاء، على ملعب "دي كويب" في روتردام في نصف نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية.
ويجمع الدور نصف النهائي للنسخة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية بين هولندا وكرواتيا، وسيلعب الفائز منهما ضد الفائز من المواجهة الأخرى بين إسبانيا وإيطاليا.
وتسعى المنتخبات الأربعة للسير على خطى البرتغال وفرنسا المتوجين بالنسختين الأولى والثانية تباعاً.
ويسعى منتخبا هولندا وإسبانيا لاستعادة الهيبة الأوروبية، وكرواتيا لتتويج أول، في حين يريد رجال المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني تعويض خيبة عدم التأهل إلى مونديال العام الماضي بعد فوزهم ببطولة أوروبا صيف 2021.
ويرى فيرجل فان دايك قائد منتخب هولندا أن استحضار الطاقة والحماس بعد نهاية موسم شاق أمر صعب، لكنه أكد رغبة اللاعبين في الفوز بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
ويقود المدافع الهولندي فريقه لمواجهة كرواتيا، الحاصلة على برونزية كأس العالم 2022، في الدور قبل النهائي للبطولة في روتردام اليوم الأربعاء.
وحققت هولندا لقبًا كبيرًا واحدًا فقط عندما فازت ببطولة أوروبا عام 1988 حين كان المدرب رونالد كومان جزءًا من الفريق.
على الجانب الآخر اعتبر زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا الوصول للدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم إنجازًا كبيرًا لفريقه رغم إنهاء آخر نسختين لكأس العالم في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وحلّت كرواتيا في المركز الثاني في كأس العالم 2018 في روسيا، وبعد أقل من شهرين في النسخة الأولى من دوري الأمم خسرت 6-صفر من إسبانيا وجاءت خلف إسبانيا وإنجلترا في المجموعة.
وفي النسخة الثانية حلّت في المركز الثالث في المجموعة خلف فرنسا والبرتغال.
وفي النسخة الحالية، فازت في باريس وكوبنهاجن في منتصف عام 2022 قبل الذهاب إلى قطر والحصول على الميدالية البرونزية لكأس العالم.
موعد مباراة هولندا وكرواتيا
من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي.
القناة الناقلة لمباراة هولندا وكرواتيا
تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.