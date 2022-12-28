ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يهزم بورنموث ويستعيد نغمة الانتصارات

استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات بفوزه 2-0 على ضيفه بورنموث في ملعب ستامفورد بريدج، مساء الثلاثاء، ليحقق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

ووضع هافرتس تشيلسي في المقدمة بعد مرور 16 دقيقة منهيًا بنجاح هجمة سريعة بدأها جورجينيو وأنهاها رحيم سترلينج بتمريرة عرضية رائعة وضعها المهاجم الألماني بسهولة في الشباك.

وكانت تحركات تشيلسي السريعة من أبرز اللقطات ليتفوق على بورنموث في كل الجوانب.

وعزز تشيلسي تقدمه في الدقيقة 23 في نهاية هجمة رائعة أخرى شارك فيها العديد من اللاعبين قبل أن يعيد هافرتس الكرة إلى ماونت ليسددها لولبية بقدمه اليمنى في الشباك من خارج المنطقة.