تقرير: النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نغولو كانتي نجم تشيلسي
كشف موقع "فوت ميركاتو" أن نادي النصر السعودي أبدى اهتماما بضم الفرنسي نغولو كانتي، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، في صفقة انتقال مجاني.
وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع النادي اللندني، في صيف 2023، بينما يحوز اهتمام برشلونة الذي يرغب في ضمه مجانا، بنهاية الموسم الجاري.
ووفقا لما ذكره الموقع المهتم بانتقالات اللاعبين، اليوم الأحد، فإن النصر بجانب اهتمامه بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فقد أبدى اهتماما أيضا بضم كانتي، الذي سيكون حرا في نهاية الموسم الحالي مع تشيلسي، موضحا أن اللاعب أيضا لا يعارض الانضمام إلى النادي السعودي.
ولم يكشف الموقع عن تفاصيل جديدة بشأن مدة التعاقد أو قيمة الصفقة المتوقعة.
وخضع كانتي لعملية جراحية في أوتار الركبة أبعدته عن تشيلسي وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.
وبلغ المنتخب الفرنسي المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، لكنه خسر اللقب لصالح الأرجنتين بركلات الترجيح.
وأعلن غراهام بوتر، مدرب تشيلسي أن كانتي سيواصل الغياب عن الفريق بالأسابيع المقبلة، على أن يعود في بداية مارس المقبل.
ويلعب تشيلسي ضد بورنموث يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل البلوز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.