نظام القيادة الذاتية في تسلا
نظام القيادة الذاتية في تسلارويترز

نظام القيادة الذاتية يُحرج "تسلا" بعد حوادث مميتة

يبدو أن شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، تعاني من "فجوة أمان حرجة" بسبب نظام القيادة الذاتية - Autopilot؛ ما أدى إلى أكثر من 400 حادث تصادم.

سائق يعتمد على القيادة الآلية في تسلا
سائق يعتمد على القيادة الآلية في تسلا caranddriver.com

وأجرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة الأمريكية تحليلًا عن نظام القيادة الذاتية - Autopilot الخاص بشركة تسلا، وتبين أن النظام أدى إلى ما لا يقل عن 467 تصادمًا، أسفر 13 منها عن وفيات، والعديد من الحوادث الأخرى التي أدت إلى إصابات خطيرة.

سوء استخدام متوقع

أفاد التقرير بأن تصميم Autopilot أدى إلى سوء استخدام متوقع وحوادث يمكن تجنبها، ولم يضمن بشكل كافٍ انتباه السائق والاستخدام المناسب.

وأشار إلى ضعف النظام الذي يظل قيد التشغيل حتى عندما لا يولي السائق اهتمامًا كافيًا للطريق أو مهمة القيادة، بينما يجب أن يتضمن نظام إشراك السائق مطالبات مختلفة التي تحتم على السائقين الانتباه وإبقاء أيديهم على عجلة القيادة، بالإضافة إلى كاميرات داخل المقصورة يمكنها ملاحظة عدم نظر السائق إلى الطريق.

صورة من نظام الخرائط الخاص بتسلا
صورة من نظام الخرائط الخاص بتسلاcnet.com

فعالية تحديث برنامج تسلا

وأشارت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية إلى أنها ستفتح تحقيقًا جديدًا يرتبط بفعالية تحديث برنامج تسلا الذي أصدرته في وقت سابق كجزء من عملية الاستدعاء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وكان الهدف من هذا التحديث هو إصلاح عيوب Autopilot التي حددتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية.

وغطى الاستدعاء الطوعي تحديث البرنامج عبر الهواء لمليوني سيارة تسلا في الولايات المتحدة، وكان من المفترض أن يؤدي على وجه التحديد إلى تحسين أنظمة مراقبة السائق في سيارات تسلا المجهزة بـ Autopilot.

في أحد الأمثلة الحديثة، صدم سائق تسلا في مقاطعة سنوهوميش بواشنطن سائق دراجة نارية وقتله في 19 أبريل/ نيسان، واعترف سائق تسلا للشرطة أنه كان يستخدم Autopilot وقت وقوع الحادث؛ ما حث بعض الجهات الحكومية على مطالبة شركة تسلا بتقييد ميزة Autopilot الخاصة بها على الطرق.

سيارة لشركة تسلا
سيارة لشركة تسلاgreencarreports.com

تسلا تحذر

وقالت تسلا على موقعها الإلكتروني، إن Autopilot مصمم لتقليل "عبء العمل" على السائق من خلال نظام التحكم المتقدم في السرعة وتكنولوجيا التوجيه التلقائي، إلا أنها لم ترد على تقرير الإدارة الوطنية للسلامة المرورية.

وحذرت الشركة السائقين من تشغيل وظيفة Autosteer الخاصة بـ Autopilot في المناطق التي قد يتواجد فيها سائقو الدراجات أو المشاة، من بين مجموعة من التحذيرات الأخرى.

وفي وقت سابق، قامت تسلا بتسوية دعوى قضائية من عائلة والتر هوانغ، مهندس أبل وأب لطفلين، الذي توفي في حادث تحطم عندما اصطدمت سيارته Tesla Model X بحاجز الطريق السريع أثناء استخدامه Autopilot.

وفي مواجهة هذه الأحداث، أشارت شركة تسلا ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك إلى أنهما لا يزالان يراهنان على مستقبل الشركة على القيادة الذاتية.

سيارات كهربائية
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