نظام القيادة الذاتية يُحرج "تسلا" بعد حوادث مميتة
يبدو أن شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، تعاني من "فجوة أمان حرجة" بسبب نظام القيادة الذاتية - Autopilot؛ ما أدى إلى أكثر من 400 حادث تصادم.
وأجرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة الأمريكية تحليلًا عن نظام القيادة الذاتية - Autopilot الخاص بشركة تسلا، وتبين أن النظام أدى إلى ما لا يقل عن 467 تصادمًا، أسفر 13 منها عن وفيات، والعديد من الحوادث الأخرى التي أدت إلى إصابات خطيرة.
سوء استخدام متوقع
أفاد التقرير بأن تصميم Autopilot أدى إلى سوء استخدام متوقع وحوادث يمكن تجنبها، ولم يضمن بشكل كافٍ انتباه السائق والاستخدام المناسب.
وأشار إلى ضعف النظام الذي يظل قيد التشغيل حتى عندما لا يولي السائق اهتمامًا كافيًا للطريق أو مهمة القيادة، بينما يجب أن يتضمن نظام إشراك السائق مطالبات مختلفة التي تحتم على السائقين الانتباه وإبقاء أيديهم على عجلة القيادة، بالإضافة إلى كاميرات داخل المقصورة يمكنها ملاحظة عدم نظر السائق إلى الطريق.
فعالية تحديث برنامج تسلا
وأشارت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية إلى أنها ستفتح تحقيقًا جديدًا يرتبط بفعالية تحديث برنامج تسلا الذي أصدرته في وقت سابق كجزء من عملية الاستدعاء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وكان الهدف من هذا التحديث هو إصلاح عيوب Autopilot التي حددتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية.
وغطى الاستدعاء الطوعي تحديث البرنامج عبر الهواء لمليوني سيارة تسلا في الولايات المتحدة، وكان من المفترض أن يؤدي على وجه التحديد إلى تحسين أنظمة مراقبة السائق في سيارات تسلا المجهزة بـ Autopilot.
في أحد الأمثلة الحديثة، صدم سائق تسلا في مقاطعة سنوهوميش بواشنطن سائق دراجة نارية وقتله في 19 أبريل/ نيسان، واعترف سائق تسلا للشرطة أنه كان يستخدم Autopilot وقت وقوع الحادث؛ ما حث بعض الجهات الحكومية على مطالبة شركة تسلا بتقييد ميزة Autopilot الخاصة بها على الطرق.
تسلا تحذر
وقالت تسلا على موقعها الإلكتروني، إن Autopilot مصمم لتقليل "عبء العمل" على السائق من خلال نظام التحكم المتقدم في السرعة وتكنولوجيا التوجيه التلقائي، إلا أنها لم ترد على تقرير الإدارة الوطنية للسلامة المرورية.
وحذرت الشركة السائقين من تشغيل وظيفة Autosteer الخاصة بـ Autopilot في المناطق التي قد يتواجد فيها سائقو الدراجات أو المشاة، من بين مجموعة من التحذيرات الأخرى.
وفي وقت سابق، قامت تسلا بتسوية دعوى قضائية من عائلة والتر هوانغ، مهندس أبل وأب لطفلين، الذي توفي في حادث تحطم عندما اصطدمت سيارته Tesla Model X بحاجز الطريق السريع أثناء استخدامه Autopilot.
وفي مواجهة هذه الأحداث، أشارت شركة تسلا ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك إلى أنهما لا يزالان يراهنان على مستقبل الشركة على القيادة الذاتية.