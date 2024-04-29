نظام القيادة الذاتية يُحرج "تسلا" بعد حوادث مميتة

وأجرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة الأمريكية تحليلًا عن نظام القيادة الذاتية - Autopilot الخاص بشركة تسلا، وتبين أن النظام أدى إلى ما لا يقل عن 467 تصادمًا، أسفر 13 منها عن وفيات، والعديد من الحوادث الأخرى التي أدت إلى إصابات خطيرة.

سوء استخدام متوقع

أفاد التقرير بأن تصميم Autopilot أدى إلى سوء استخدام متوقع وحوادث يمكن تجنبها، ولم يضمن بشكل كافٍ انتباه السائق والاستخدام المناسب.

وأشار إلى ضعف النظام الذي يظل قيد التشغيل حتى عندما لا يولي السائق اهتمامًا كافيًا للطريق أو مهمة القيادة، بينما يجب أن يتضمن نظام إشراك السائق مطالبات مختلفة التي تحتم على السائقين الانتباه وإبقاء أيديهم على عجلة القيادة، بالإضافة إلى كاميرات داخل المقصورة يمكنها ملاحظة عدم نظر السائق إلى الطريق.