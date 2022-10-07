"تيك توك" تطلق "أدوات تحرير" جديدة للوسائط المختلفة

أطلق تطبيق "تيك توك" مزايا جديدة وأدوات تحرير وتعديل إضافية؛ لمنح المبدعين المزيد من الحرية والتحكم في نشر محتواهم عبر المنصة الرقمية.

وقالت شركة "تيك توك" في منشور، إنها ستتيح الآن من خلال الإضافات الجديدة للمستخدمين "ضبط" مقاطع الفيديو والأصوات والصور والنصوص بشكل أكثر سهولة.

وباستخدام الأدوات الجديدة، يستطيع المستخدمون "تكديس"، و"قص" و"تقسيم" مقاطع الفيديو و"تسريع" أو "إبطاء" وتيرة المقاطع.

ورغم أن تعديل المقاطع يتم بكل سهولة عبر المنصة، لكن من خلال الأدوات الجديدة سيستطيع المبدع التحكم أكثر في محتواه المرئي وجعله أكثر تشويقاً.

كما أضاف العملاق الصيني أدوات جديدة للجانب الصوتي، حيث يمكن للمستخدمين الآن "قص" و"تعديل" و"تحديد مدة" للصوت المُستخدم في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، بالإضافة إلى إمكانية إضافة مؤثرات صوتية.

وليس من الغريب أن توفر "تيك توك" أدوات تخصيص جديدة للمبدعين لسهولة دمج الأصوات في محتواهم، حيث تدرك المنصة جيداً أن الأصوات تلعب دوراً مهماً لمقاطع الفيديو وأنها غالباً ما تكون الأساس للعديد من "التريندات".

وعن أدوات النصوص الجديدة، منحت "تيك توك" مستخدميها القدرة على تحرير المقاطع بكل سهولة، وتحديد مواضع النص، وتحديد المدة الزمنية لها.

كما أتاحت إضافة صور وإمكانية تكديس صورة داخل صورة أو فيديو داخل فيديو.

ويمكن تدوير إطارات المقاطع الفردية وتكبيرها أو تصغيرها.

كما قامت المنصة – المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية -بطرح ميزة "Photo Mode" التي تسمح للمستخدمين بمشاركة منشورات للصور التي تعرض تلقائياً واحدة تلو الأخرى.

وأتاحت المنصة أيضاً إضافة مقاطع الموسيقى إلى تلك الصور، بحيث يمكن للمشاهدين التمرير سريعاً من خلالها.

وتهدف "تيك توك" من الميزة الأخيرة إلى منح المستخدمين طريقة لمشاركة صور عالية الجودة على المنصة.

وقالت في منشورها: "يريد المستخدمون أحياناً التعبير عن أنفسهم بتنسيقات أخرى غير مقاطع الفيديو، لذا أصدرنا Photo Mode للهواتف المحمولة لمشاركة الصور عالية الجودة. كما يمكن إضافة الموسيقى للتسجيلات الصوتية للصور".

وأضافت: "رأينا بالفعل براعة لا تصدق من مجتمعنا من خلال مشاركة الصور التي تعرض الأعمال الفنية وتريندات الموضة والتصوير الفوتوغرافي وغير ذلك الكثير".

وفي سياق متصل، أتاحت "تيك توك" أيضاً القدرة على إضافة وصف (أو description) للمنشورات، حيث يمكن للمستخدمين الآن كتابة وصف يصل إلى 2200 حرف لكل منشور.

وقالت الشركة إن المساحة الإضافية هذه ستمنح المبدعين فرصة للبناء على القصص التي يشاركونها مع متابعيهم. ونوهت "تيك توك" إلى أنها أتاحت الميزات الجديدة، الخميس، للمستخدمين من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي إطلاق الميزات والأدوات الأخيرة في الوقت الذي تستمر فيه المنصة الصينية الرائدة في تحقيق أعلى قدر من الإيرادات في الربع الأخير من العام الجاري على التوالي.