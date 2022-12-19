أبل تعمل على شاشات جديدة وخطط "ماك برو" تتعطل

كشفت تقارير تقنية أن شركة أبل تعمل على جيل جديد من الشاشات الخارجية، بما في ذلك إصدار محدث من Pro Display XDR المتطور الذي تم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع Mac Pro في ديسمبر 2019.

وحسب ما ذكر محلل المعلومات الشهير مارك غورمان من وكالة بلومبيرغ، فإن الشاشات الجديدة ستعمل بوساطة شريحة معالج أبل سيليكون، تمامًا مثل شاشة Studio Display التي تحتوي على شريحة A13 Bionic.

وأشار غورمان، الذي لم يشارك أي تفاصيل إضافية ولا إطارًا زمنيًا لبدء إصدار الشاشات، إلى أن هناك جهاز "ماك برو" Mac Pro جديدا كليًا قيد التطوير مقارنة مع Pro Display XDR المحدث.