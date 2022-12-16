"بيلكن" تطرح لأول مرة حامل كاميرا الاستمرارية لأجهزة أبل

تعمل شركة "بيلكن" المتخصصة في صناعة الإلكترونيات على مستوى العالم، على توسيع خطها من كاميرات الاستمرارية المتوافقة مع شاحن "MagSafe" المغناطيسي من خلال إطلاق منتجات جديدة.

وكشفت الشركة عن قاعدة "Belkin iPhone Mount" لأجهزة حواسيب ماك المكتبية، والتي يمكن توصيلها بطرازات "أي ماك"، وشاشات العرض المختلفة.

وبسعر 40 دولارًا، ينضم "Belkin iPhone Mount for Mac Desktops" إلى حامل كاميرا الاستمرارية الحالي من "بيلكن"، والمتوافر لأجهزة كمبيوتر ماك مثل "MacBook Pro" و MacBook" Air".