"بيلكن" تطرح لأول مرة حامل كاميرا الاستمرارية لأجهزة أبل
تعمل شركة "بيلكن" المتخصصة في صناعة الإلكترونيات على مستوى العالم، على توسيع خطها من كاميرات الاستمرارية المتوافقة مع شاحن "MagSafe" المغناطيسي من خلال إطلاق منتجات جديدة.
وكشفت الشركة عن قاعدة "Belkin iPhone Mount" لأجهزة حواسيب ماك المكتبية، والتي يمكن توصيلها بطرازات "أي ماك"، وشاشات العرض المختلفة.
وبسعر 40 دولارًا، ينضم "Belkin iPhone Mount for Mac Desktops" إلى حامل كاميرا الاستمرارية الحالي من "بيلكن"، والمتوافر لأجهزة كمبيوتر ماك مثل "MacBook Pro" و MacBook" Air".
وتم تصميم الحامل لتوصيله بأعلى جهاز "أي ماك" أو شاشة خارجية، ثم يمكن وضع "MagSafe iPhone" متوافق على حامل "MagSafe".
وعند توصيله بجهاز ماك من خلال الحامل، يمكن استخدام أيفون ككاميرا ويب لتطبيق "FaceTime" وتطبيقات الفيديو الأخرى.
ويتوافر في القاعدة الجديدة كلا الوضعين الأفقي والرأسي، ويتيح الحامل جميع ميزات كاميرا الاستمرارية بما في ذلك "Center Stage" و "Desk View".
وتم إدراج الحامل على أنه متوافق مع معظم الشاشات والشاشات الخارجية، كما أنه يعمل مع برغي ثلاثي القوائم قياسي 1/4 بوصة.
وتم إدراج "iPhone Mount for Mac Desktops" من "بيلكن" في متجر أبل عبر الإنترنت، لكنه غير متاح للشراء بعد.