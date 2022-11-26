الصين تنتج أكبر توربينات للرياح البحرية في العالم
أعلنت الصين أنها أنجزت مشروع تصنيع توربينات رياح بحرية عملاقة، هي الأكبر في العالم، بقدرة 16 ميغاواط، وخرجت هذه التوربينات من خط الإنتاج في فوتشينغ بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.
وتتمتع التوربينات البحرية الصينية بأكبر طاقة استيعابية لكل وحدة في العالم، وتمثل اختراقاً في تصنيع توربينات الرياح، بحسب ما أوردته وكالة "شينخوا" الصينية.
وتبلغ طاقة التوربينات 16 ميغاواط بمحور طوله 146 متراً، ما يعادل ارتفاع مبنى مكون من 50 طابقاً، وتتميز بأطول قطر دافع في العالم يبلغ 252 متراً، وأخف وزناً لكل ميغاواط.
وعمل على تطوير معدات التوربينات البحرية تلك شركة "الخوانق الثلاثة" الصينية بالاشتراك مع شركة "شينجيانغ غولدويند" المحدودة للعلوم والتكنولوجيا.
وعند بلوغ الرياح سرعة عالية، يُمكن لتوربينات الرياح توليد 34.2 كيلو واط/ساعة من الطاقة بعد دورانها دورة كاملة.
ويمكن للإنتاج السنوي من الطاقة للتوربينات المذكورة، الذي يقدر أن يبلغ متوسطه أكثر من 66 مليون كيلووات/ساعة، تلبية الطلب السنوي لنحو 36 ألف أسرة مكونة من 3 أشخاص، وتوفير 22 ألف طن من الفحم القياسي، وتقليل 54 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.