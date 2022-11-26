الصين تنتج أكبر توربينات للرياح البحرية في العالم

أعلنت الصين أنها أنجزت مشروع تصنيع توربينات رياح بحرية عملاقة، هي الأكبر في العالم، بقدرة 16 ميغاواط، وخرجت هذه التوربينات من خط الإنتاج في فوتشينغ بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

وتتمتع التوربينات البحرية الصينية بأكبر طاقة استيعابية لكل وحدة في العالم، وتمثل اختراقاً في تصنيع توربينات الرياح، بحسب ما أوردته وكالة "شينخوا" الصينية.