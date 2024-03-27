هل السيارات الكهربائية ثقيلة جدًا على الطرقات والجسور؟

تعاني السيارات على ما يبدو من مشكلة الوزن في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال سيارة ميني كوبر المصممة بالأصل لتوفير الوقود.

والميني كوبر ليست وحدها، فقد أصبحت السيارات أكبر، كما أدى ظهور سيارات الدفع الرباعي SUV إلى تسريع هذا الاتجاه.

في السياق عينه، أثبتت السيارات الكهربائية أنها ثقيلة للغاية أيضًا، وزادت التساؤلات بالنسبة لتأثير وزنها، خاصة أنها ستجتاح وسائل النقل في المستقبل على الطرقات والبنى التحتية والجسور ومواقف السيارات.

قدرة تكيف البنية التحتية

تقوم العديد من الدول بدراسة مدى قدرة تكيف البنية التحتية مع المركبات الثقيلة واختبار مدى كفاية قوة مواقف السيارات والجسور متعددة الطوابق، في تحمل الوزن الإضافي للسيارات الكهربائية بأمان.

في هذا السياق، يقول تحالف صناعة الأسفلت العالمي أن الطرقات الأصغر حجمًا قد تكون عرضة لزيادة تكوين الحفر، بينما أشار العديد من الخبراء أن مواقف السيارات متعددة الطوابق قد تكون معرضة لخطر الانهيار.