بسبب "ميت بوك إكس برو".. حظر تصدير رقائق إنتل وكوالكوم للصين

قالت شركة "إنتل" لصناعة الرقائق، الأربعاء، إن مبيعاتها ستتضرر بعد أن ألغت الولايات المتحدة بعض تراخيص التصدير الممنوحة لها إلى الصين، وفق "رويترز".

وألغت واشنطن تراخيص سمحت لشركات، منها "إنتل" و"كوالكوم"، بتصدير رقائق مستخدمة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة التي تنتجها شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية، الخاضعة للعقوبات.

وأثار إطلاق "هواوي" أول كمبيوتر محمول مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي في أبريل/نيسان، وهو جهاز "ميت بوك إكس برو" المدعوم بالمعالج "كور ألترا 9" الجديد من "إنتل"، انتقادات المشرعين الجمهوريين.

وقال المشرعون إن إصدار الجهاز يشير إلى أن وزارة التجارة أعطت الضوء الأخضر لشركة "إنتل" لبيع الشريحة إلى هواوي.

وقالت شركة "كوالكوم"، الأربعاء، إن "أحد تراخيصها للتصدير لشركة هواوي قد أُلغي".