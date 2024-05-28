ميزة مشاركة كلمات المرور مع أفراد العائلة من "غوغل".. ما هي وكيف تعمل؟

يسهل (Google Password Manager) استخدام كلمة مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك عبر الإنترنت، كما يمكنك من إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة وحفظها في حسابك على غوغل حتى لا تضطر إلى تذكرها.

يعد مدير كلمات المرور من غوغل Google Password Manager مركزًا شاملاً ومجانيًا لتخزين جميع كلمات المرور الخاصة بك حتى لا تنسى وتفقد إمكانية الوصول إلى الحسابات المهمة. كذلك هو يعد طريقة موثوقة للحفاظ على أمان جميع حساباتك الرقمية دون الحاجة إلى تذكر جميع كلمات المرور الخاصة بها.

ويقوم التطبيق بإنشاء كلمة مرور خاصة مكونة من أرقام أبجدية يتم تخزينها على الحساب خلف التشفير، وهو مجاني ومتاح لأي شخص لديه حساب غوغل.

والآن يمكن مشاركة كلمات المرور مع أفراد عائلتك الآخرين. فقد تحدثت غوغل عن هذه الميزة في وقت سابق من هذا العام ويتم الآن طرحها للمستخدمين، طالما أنهم قاموا بإعداد مجموعة عائلية.