ميزة مشاركة كلمات المرور مع أفراد العائلة من "غوغل".. ما هي وكيف تعمل؟
يسهل (Google Password Manager) استخدام كلمة مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك عبر الإنترنت، كما يمكنك من إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة وحفظها في حسابك على غوغل حتى لا تضطر إلى تذكرها.
يعد مدير كلمات المرور من غوغل Google Password Manager مركزًا شاملاً ومجانيًا لتخزين جميع كلمات المرور الخاصة بك حتى لا تنسى وتفقد إمكانية الوصول إلى الحسابات المهمة. كذلك هو يعد طريقة موثوقة للحفاظ على أمان جميع حساباتك الرقمية دون الحاجة إلى تذكر جميع كلمات المرور الخاصة بها.
ويقوم التطبيق بإنشاء كلمة مرور خاصة مكونة من أرقام أبجدية يتم تخزينها على الحساب خلف التشفير، وهو مجاني ومتاح لأي شخص لديه حساب غوغل.
والآن يمكن مشاركة كلمات المرور مع أفراد عائلتك الآخرين. فقد تحدثت غوغل عن هذه الميزة في وقت سابق من هذا العام ويتم الآن طرحها للمستخدمين، طالما أنهم قاموا بإعداد مجموعة عائلية.
كيف تعمل؟
تتوفر الميزة الجديدة عند تحديث خدمات غوغل بلاي إلى الإصدار 24.20 الذي سيتم طرحه هذا الأسبوع.
وغني عن القول أن مدير كلمات المرور من غوغل يعمل من خلال متصفح كروم المتوفر على الأجهزة المحمولة وسطح المكتب وأجهزة ماك أيضًا.
لكن ميزة مشاركة كلمة المرور لن تعمل إلا إذا قمت بإعداد مجموعة عائلية، بحيث لن يتمكن سوى هؤلاء الأعضاء من الوصول إلى التفاصيل الشخصية لحساباتك عند مشاركة كلمات المرور معهم. فعندما تنتقل إلى قسم مدير كلمات المرور في كروم وتنقر على أي من الحسابات المحفوظة الموجودة، ستعرض لك غوغل مربعًا منبثقًا بعنوان "مشاركة نسخة من كلمة المرور الخاصة بك"، والذي يمكن أن يستخدمه فرد العائلة لملء التفاصيل.
وباستخدام كلمة المرور، يمكن لهؤلاء الأعضاء تسجيل الدخول إلى أي تطبيق أو خدمة يمكنك الوصول إليها بالفعل. وتؤكد غوغل أن مشاركة كلمات المرور لا تتركك مكشوفًا، حيث تم تصميم الآلية بأكملها مع وضع أعلى مستويات الأمان في الاعتبار.
كلمات مرور قوية
تعد كلمات المرور المسروقة إحدى الطرق الأكثر شيوعًا لاختراق الحسابات. وللمساعدة في حماية حساباتك، يمكنك استخدام مدير كلمات المرور في غوغل للقيام بإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها وحفظها في حسابك على غوغل لتجنب اختراق الحسابات المتعددة من خلال كلمة مرور واحدة مسروقة.
كذلك، يمكنه إعلامك بشأن كلمات المرور المخترقة. على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بنشر كلمات المرور المحفوظة الخاصة بك على الإنترنت، فيمكن أن يساعدك مدير كلمات المرور في غوغل في كشف وتغيير أي كلمات مرور تم اختراقها.
ويتم تخزين كلمات المرور الخاصة بك خلف نظام الأمان المدمج في غوغل باستخدام تشفير قوي وآمن.