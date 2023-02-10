برنامج "تشات جي بي تي" يحقق نجاحا بامتحان أمريكي في الطب

وفي إطار الدراسة المنشورة في مجلة "بلوس ديجيتل هيلث"، تولى باحثون من شركة "أنسيبل هيلث" اختبار أداء البرنامج في امتحان يُجرى عادة لطلاب الطب في الولايات المتحدة، ويتضمن أسئلة في مجالات مختلفة، كالمعارف العلمية والمنطق السريري وأخلاقيات علم الأحياء، وسوى ذلك.

وينقسم هذا الامتحان المُسمّى "فحص الترخيص الطبي في الولايات المتحدة"، إلى 3 أجزاء، يخضع الطلاب لأولها بعد نحو عامين من الدراسة، وللثاني بعد 4 سنوات، في حين ينبغي أن ينجحوا في الثالث لكي يتمكنوا من مزاولة الطب.

وخضع "تشات جي بي تي" لاختبار على 350 سؤالاً من أصل 376 منشورة على موقع "فحص الترخيص الطبي في الولايات المتحدة"، وهي تلك التي تَضمنَها امتحان حزيران/يونيو 2022. واستُبعِدت من الأسئلة تلك القائمة على الصور.

وتوزعت الأسئلة على 3 أنواع، أحدها الأسئلة المفتوحة (ما هو التشخيص لهذا المريض في ضوء المعلومات المقدمة؟)، وأخرى يمكن اختيار الإجابة عنها من مجموعة اقتراحات من دون الحاجة إلى تعليل (ما هي الخطوة التالية الأنسب للمتابعة من بين ما يأتي؟)، وفئة ثالثة يمكن اختيار الإجابة عنها من مجموعة اقتراحات مع تعليل (ما هو السبب الأكثر احتمالا لأعراض المريض الليلية؟ اشرح ما استندت إليه في إجابتك).