الذكاء الاصطناعي يغزو مجال عرض الأزياء
يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيسيطر على جميع قطاعات العمل بالعالم، ففضلا عن الطب والتعليم والأسلحة، يغزو الذكاء الاصطناعي مجال عرض الأزياء، مهددًا باستبدال العارضين الحقيقيين بنسخ رقمية.
ويُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في عالم عرض الأزياء وحتى متاجر الملابس عبر الإنترنت، إذ أطلقت شركة ألمانية نظامًا لعرض الأزياء والحملات الدعائية الخاصة بها، يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أطلقت شركة ColorDigital GmbH نظام ذكاء اصطناعي لعرض الأزياء يدعى DMIx StudioAvatars يتميز بنماذج رقمية ذات طابع واقعي للغاية لا يُصدق و"لم يسبق له مثيل".
وتقدم الشركة عارضي الأزياء الرقميين بأسماء متنوعة، تشمل "جوي" و"نينا" و"نواه" و"ثيو"، وكشفت أن نماذج أولئك العارضين، يمكن تعديلها واختيارها حسب تفضيلات العلامة التجارية أو أصحاب المشروع.
إضافة إلى ذلك، يمكن تصميم نسخ تشبه عارضات حقيقيات، مثل: كيت موس، وكايا غيربر، بجانب إتاحة إمكانية استخدام تلك النسخ وغيرها سواء في عرض الأزياء بكل أنواعها، بجانب المجوهرات والأحذية وغيره.
ويوضح مسؤولو الشركة أن استغلال الذكاء الاصطناعي في مجال عرض الأزياء، يمكن أن يساعد العلامات التجارية في توفير التكاليف والوقت بالإضافة إلى خفض التأثير البيئي الناتج عن كثرة السفر والشحن وغيره من خطوات.
كما تسلط الشركة الضوء على ما يتميز به هذا النظام من دقة في التصميم؛ إذ من الصعوبة بمكان تمييز عارضيه عن العارضين الحقيقيين أو الملابس الحقيقية.
وقال جيرد ويلشوتز، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة: "من خلال نظام DMIx 3D-Studio الذي نقدمه، لا نسهل من سير العمل المعقد بالفعل فحسب، بل نؤسس قاعدة للإنتاج الآلي، ومن خلال البشر الافتراضيين لدينا، نقدم أول حل شامل يجمع بين تطوير المنتجات الرقمية ومتطلبات السوق".