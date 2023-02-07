الذكاء الاصطناعي يغزو مجال عرض الأزياء

يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيسيطر على جميع قطاعات العمل بالعالم، ففضلا عن الطب والتعليم والأسلحة، يغزو الذكاء الاصطناعي مجال عرض الأزياء، مهددًا باستبدال العارضين الحقيقيين بنسخ رقمية.

ويُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في عالم عرض الأزياء وحتى متاجر الملابس عبر الإنترنت، إذ أطلقت شركة ألمانية نظامًا لعرض الأزياء والحملات الدعائية الخاصة بها، يعتمد على الذكاء الاصطناعي.