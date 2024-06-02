مايكروسوفت تقدم "كوبايلوت" لمستخدمي تيليغرام

أطلقت شركة مايكروسوفت روبوت الدردشة "Copilot" رسميًا على "تيليغرام"، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للقيام بمهام مختلفة، والروبوت حاليًا في مرحلة تجريبية، وهو مجاني لمستخدمي "تيليغرام" على منصات الأجهزة المحمولة.

مرحلة تجريبية مجانية

يتيح روبوت "Copilot" للمستخدمين البحث وطرح الأسئلة والتحدث مع روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي، ويتوفر برنامج "Copilot for Telegram" في مرحلة تجريبية مجانية، ويمكن للمستخدمين الدردشة مع Copilot for Telegram مثل المحادثة العادية على التطبيق.

ويمكن للروبوت التعامل مع الطلبات النصية وإجراء عمليات البحث على الإنترنت واقتراح الأفلام وإنشاء التمارين الرياضية والمساعدة في البرمجة وترجمة المحادثات وتقديم حقائق سريعة عبر الإنترنت، ويشبه "Copilot for Telegram" برامج "Copilot" الأخرى.