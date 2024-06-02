مايكروسوفت تقدم "كوبايلوت" لمستخدمي تيليغرام
أطلقت شركة مايكروسوفت روبوت الدردشة "Copilot" رسميًا على "تيليغرام"، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للقيام بمهام مختلفة، والروبوت حاليًا في مرحلة تجريبية، وهو مجاني لمستخدمي "تيليغرام" على منصات الأجهزة المحمولة.
مرحلة تجريبية مجانية
يتيح روبوت "Copilot" للمستخدمين البحث وطرح الأسئلة والتحدث مع روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي، ويتوفر برنامج "Copilot for Telegram" في مرحلة تجريبية مجانية، ويمكن للمستخدمين الدردشة مع Copilot for Telegram مثل المحادثة العادية على التطبيق.
ويمكن للروبوت التعامل مع الطلبات النصية وإجراء عمليات البحث على الإنترنت واقتراح الأفلام وإنشاء التمارين الرياضية والمساعدة في البرمجة وترجمة المحادثات وتقديم حقائق سريعة عبر الإنترنت، ويشبه "Copilot for Telegram" برامج "Copilot" الأخرى.
قيود على الاستخدام
لكن لديه بعض القيود، فهو يقتصر على الطلبات النصية ولا يمكنه إنشاء صور، على الرغم من أنه يمكنه البحث في الإنترنت للحصول على معلومات، ويقتصر عدد الاستخدام على 30 تفاعلًا يوميًا.
كما أن الوصول إلى "Copilot" في تيليغرام أمر معقد بعض الشيء، فالمستخدم يحتاج في الواقع إلى البحث في خانة اسم المستخدم عن "Copilot" من خلال اسم @CopilotOfficialBot، وعدم البحث عن "Copilot"، حيث توجد مجموعة متنوعة من الخيارات الأخرى غير المصرح بها.
وعند الضغط على @CopilotOfficialBot ستفتح نافذة دردشة جديدة، وسيُطلب من المستخدم مشاركة رقم هاتفه مع مايكروسوفت.
الدردشة مع "Gemini"
توفر العديد من شركات الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى نماذج اللغات الخاصة بها من خلال تطبيقات المراسلة، حيث قامت "ميتا" بإضافة Meta AI إلى تطبيقات الدردشة، بما في ذلك "مسنجر" و"واتساب" و"إنستغرام".
كذلك يمكن للمستخدم الدردشة مع "Gemini" داخل رسائل غوغل على هواتف أندرويد، في حين تعمل مايكروسوفت على توسيع نطاق مساعديها عبر منصات مختلفة، بما في ذلك تطبيقات الأعمال وأجهزة الكمبيوتر الشخصية و"Microsoft 365".