الذكاء الاصطناعي يحدد موقع قبر أفلاطون

قال باحث إيطالي، إنه عثر على مكان دفن الفيلسوف اليوناني الشهير أفلاطون، الذي توفي عام 348 قبل الميلاد، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد استخدم الباحث غرازيانو رانوكيا الذكاء الاصطناعي لفك رموز مخطوطات هركولانيوم، وهي عبارة عن ورق متفحم تم العثور عليه مدفوناً بعد ثوران بركان جبل فيزوف في عام 79 بعد الميلاد، وكشف عن نص جديد يشير إلى موقع محدد في أثينا.